แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568 ณ วัดท่าเกษม จ.สระแก้ว

สระแก้ว – แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568 ณ วัดท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว ซึ่งกลุ่มแม่บ้านทหารในสังกัดกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ ( 22 ต.ค.) พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568 ที่จัดโดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มแม่บ้านทหารในสังกัดกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และชาวบ้านในพื้นที่ ณ วัดท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโดมอเนกประสงค์หน้าเมรุของวัดฯ และใช้ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังบูรพา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
สำหรับ วัดท่าเกษม เป็นวัดที่อยู่ใกล้ค่ายทหาร และเป็นวัดที่ทหารรวมทั้งกลุ่มแม่บ้านในสังกัดกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ให้ความเคารพนับถือ และจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและส่งเสริมคุณธรรมของประชาชนในพื้นที่
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทอดกฐิน แม่ทัพภาคที่ 1 ยังได้มอบถุงยังชีพ อุปกรณ์การเรียน และรถเข็นวีลแชร์ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พร้อมสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่