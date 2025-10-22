อบจ.แปดริ้วเตรียมขุดลอกแม่น้ำบางปะกงสายเก่า หลังขอดลีบจนกระทบวิถีชีวิตชาวบ้านใน 2 อำเภอ

ฉะเชิงเทรา -อบจ.แปดริ้ว เตรียมหารือหน่วยงานเกี่ยวข้องวางแผนขุดลอกแม่น้ำบางปะกงสายเก่า ระยะทางรวม 5 กม. หลังเกิดปัญหาขอดลีบจนกระทบวิถีชีวิตชาวบ้านใน 3 ตำบล 2 อำเภอ
วันนี้ ( 22 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักทรัพยากรธรมชาติสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เตรียมที่จะจัดให้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หลังแม่น้ำบางปะกงสายเก่าส่วนอ้อมเขื่อนทดน้ำบางปะกงเกิดการตื้นเขิน ตั้งแต่บริเวณจุดที่เชื่อมจากทางตอนบนของตัวเขื่อนทดน้ำผ่านวัดสมานรัตนาราม รวมทั้งหน้าวัดจุกเฌอเพื่อไปบรรจบกับแม่น้ำบางปะกงสายใหม่ บริเวณใต้แนวประตูเขื่อนทดน้ำ รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร
จนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางลำน้ำไหลตัดผ่านพื้นที่ 3 ตำบล 2 อำเภอทั้ง 2 ฝั่งลำน้ำประกอบด้วย ต. คลองจุกเฌอ และต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา และ ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า อีกทั้งยังทำให้น้ำในคูคลองพื้นที่จากทั้ง 3 ตำบลไม่ไหลเวียนตามธรรมชาติ เนื่องจากจากมีตะกอนดินจำนวนมากขวางทางน้ำ
ที่สำคัญยังเป็นปัญหาที่เกินกว่าศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกเฌอ จะดำเนินการแก้ไขได้ จึงได้ประสานมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ร่วมหาแนวทางแก้ไขเป็นการด่วน โดยการประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 ต.ค.2568 ที่จะถึงนี้