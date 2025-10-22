ว้าว..ปลาขึ้นเยอะมาก! จ้วงตักทีเดียวได้ 10-20 กก. ชาวบ้านแห่จับขายหาทุนทำนาต่อ

สุโขทัย – ชาวบ้านกล้วย เมืองสุโขทัย โดนน้ำท่วมนายาวนาน หันหาทำเลแถบประตูระบายน้ำหลังโรงพยาบาลฯ ปักหลักนอนเฝ้า-ทำกับดักแล้วจับสวิงจ้วงตักปลาที่ว่ายขึ้นน้ำเยอะจนผิดหูผิดตา แค่จ้วงตักทีเดียวได้ปลาไม่ต่ำกว่า 10-20 กิโลฯ ชั่งขายพ่อค้าที่มาซื้อถึงที่หาทุนทำนาต่อ
บริเวณประตูระบายน้ำ (หลังโรงพยาบาลสุโขทัย) เขตติดต่อระหว่างหมู่ 5 และหมู่ 12 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย ขณะนี้มีชาวบ้านจำนวนมากพากันมาปักหลัก จับปลาในพื้นที่ทำเลทอง โดยเฉพาะช่วงนี้มีปลาสร้อย ปลาแปบ ว่ายขึ้นมาเยอะมาก เพียงแค่ใช้สวิงตักครั้งเดียว ก็ได้ปลาจำนวนมาก 10-20 กิโลกรัมแล้ว
ชาวบ้าน ต.บ้านกล้วย บอกว่า หลังนาข้าวถูกน้ำท่วมเสียหาย หลายครอบครัวก็พากันมาปักหลักจับปลาขาย อยู่ตรงนี้นาน 1 เดือนแล้ว เพื่อหาทุนทำนาปลูกข้าวในรอบต่อไป โดยจะผลัดเปลี่ยนกันมานอนเฝ้า จับกันทั้งวันทั้งคืน ส่วนใหญ่ได้ปลาสร้อย ปลาแปบ มีแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ในราคากิโลกรัมละ 10-15 บาท แล้วแต่ขนาด ตัวเล็ก ตัวใหญ่
ส่วนวิธีการจับก็จะใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสภาพแวดล้อมธรรมชาติ โดยนำกิ่งไม้มาทำพุ่มดักหลายๆจุด ให้ปลาได้หลบซ่อน อยู่อาศัยรวมกัน รวมทั้งหยุดพักก่อนว่ายน้ำไปต่อ เมื่อใช้สวิงตักขึ้นมาก็จะได้ปลาจำนวนมากในคราวเดียว 10-20 กิโลกรัม เยอะจนชาวบ้านต้องผลัดกันตัก และหยุดพักรอเวลา 20 นาที ก่อนจะตักปลารอบใหม่ ทำวนไปแบบนี้ทั้งวัน