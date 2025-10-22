ศอว.ศอพท. สดุดีวีรชนกล้าชายแดนไทย–กัมพูชา รำลึก 17 ผู้เสียสละ – ให้กำลังใจทหารบาดเจ็บผ่าน VDO Call

ลพบุรี - ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จัดพิธีอุทิศกุศลและสดุดีกำลังพลที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุปะทะชายแดนไทย–กัมพูชา “พล.ท.รณรงค์ โรจนเสน” นำข้าราชการร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัย พร้อมให้กำลังใจนักรบผู้กล้า ผ่านระบบวิดีโอคอลถึงโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันนี้ ( 22 ต.ค.) พลโท รณรงค์ โรจนเสน ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอว.ศอพท.) เป็นประธานในพิธีสงฆ์อุทิศกุศลและสดุดีวีรชน เพื่อรำลึกถึงกำลังพลที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์กรณีพิพาทชายแดนไทย–กัมพูชา ที่ห้องอุดมรังสรรค์ อาคารพาสนยงภิญโญ ภายในค่ายจิรวิชิตสงคราม ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โดยในเหตุการณ์ปะทะดังกล่าว มีกำลังพลเสียชีวิตจำนวน 17 นาย และได้รับบาดเจ็บอีก 14 นาย ซึ่งบางนายต้องสูญเสียอวัยวะจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ
พิธีสดุดีจัดขึ้นเพื่อแสดงความระลึกถึงเหล่าวีรชนนักรบผู้กล้า ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจด้วยความกล้าหาญในการรักษาแผ่นดินไทย โดยผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัย และขับร้องบทเพลง “ความฝันอันสูงสุด” เพื่อเทิดทูนเกียรติคุณของวีรชนผู้เสียสละชีวิตเพื่อชาติให้คงอยู่ในความทรงจำตลอดไป
ในโอกาสเดียวกัน พลโทรณรงค์ ยังได้จัดกิจกรรม เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลบาดเจ็บผ่านระบบ VDO Call ไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อให้กำลังใจ จ.ส.อ.วุฒิพันธ์ สุวรรณโค สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 “นักรบภูมะเขือ” ซึ่งได้รับบาดเจ็บกระดูกขาซ้ายแตกจากสะเก็ดระเบิด และ ส.อ.ธีรพล เพียขันที สังกัดทหารพรานจู่โจมที่ 2610 ซึ่งสูญเสียขาซ้ายจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะลาดตระเวนในพื้นที่ปราสาทตาเมือนธม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการศอว.ศอพท. และผู้ร่วมพิธีต่างโบกธงชาติไทยส่งแรงใจและความภาคภูมิใจแด่กำลังพลทั้งสองนาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เสียสละในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยอย่างองอาจ