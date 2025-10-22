ม.ขอนแก่นยกระดับจัดงานสีฐานเฟสติวัลสู่งานเฟสนานาชาติ คาดเงินสะพัดกว่า700ล้าน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น- วันเพ็ญเดือนสิบสองปีนี้ ม.ขอนแก่น ร่วมกับหลายภาคส่วนใจจังหวัดขอนแก่น จัดอีเว้นท์ใหญ่ “สีฐานเฟสติวัล นานาชาติ บุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2568" ภายใต้ธีม "สีฐาน นวธารา หิมาลายัน"คาดเงินสะพัดตลอดการจัดงาน3วัน3คืนมากกว่า 700 ล้านบาท นักท่องเที่ยวร่วมงานเกิน 300,000 คน
สายวันนี้(22ต.ค.) ที่หอศิลป์ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายคารม คำพิทูรย์ ปลัดจังหวัดขอนแก่น, นางสาวธนวัน กาสี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน "สีฐานเฟสติวัล นานาชาติ บุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2568" (SITHAN INTERNATIONAL FESTIVAL 2025) ภายใต้ธีม "สีฐาน นวธารา หิมาลายัน" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พ.ย.นี้ ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 62 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการจัดการศึกษาและพัฒนาภาคอีสาน พร้อมทั้งบูรณาการศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกและภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้เข้ากับรายวิชาและกิจกรรมต่างๆ ปีนี้จึงเป็นอีกหนึ่งปีสำคัญที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ยกระดับการจัดงานลอยกระทงหรืองานสีฐานเฟสติวัล จากระดับภูมิภาคสู่ระดับสากล ภายใต้ธีม "สีฐาน นวธารา หิมาลายัน" ซึ่งหมายถึง "เถือกเขาแห่งสายน้ำอันบริสุทธิ์ณ สีฐาน"
โดยแนวคิดของการจัดงานสีฐานเฟสติวัล นานาชาติในปีนี้คือ 'การเดินทางของสายน้ำและศรัทธา' จากดินแดนปลายน้ำสู่ดินแดนต้นน้ำ จากน้ำที่ละลายจากหิมะศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาหิมาลัยเกิดเป็นแม่น้ำโขงที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของวัฒนธรรมอีสาน มีต้นกำเนิดจากที่ราบสูงทิเบตในเทือกเขาหิมาลัย เดินทางผ่านหลายประเทศเข้ามาหล่อเลี้ยงแผ่นดินอีสานของไทย ก่อเกิดวัฒนธรรมแห่งดินแดนลุ่มน้ำ
“การยกระดับการจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมใหม่และหลากหลายขึ้น เพื่อให้ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชาวจังหวัดขอนแก่น และชาวไทยทั่วประเทศ ได้มีโอกาสมาสัมผัสกลิ่นอายงานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของดินแดนปลายน้ำและดินแดนต้นน้ำ"รศ.ดร.นิยมกล่าว
นายคารม คำพิทูรย์ ปลัดจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีความภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานสีฐานเฟสติวัล นานาชาติ บุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นการสืบทอดและต่อยอดวัฒนธรรมไทยและคติความเชื่อที่บรรพบุรุษได้สั่งสอนสืบต่อกันมา งานนี้ไม่เพียงสะท้อนเอกลักษณ์ของภาคอีสานที่ยึดถือประเพณีตามฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ แต่ยังเป็นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์งานลอยกระทงให้ตระการตาและยิ่งใหญ่ขึ้นในระดับนานาชาติ
โดบจากข้อมูลการประเมินผลการจัดงานปีที่ผ่านมา สีฐานเฟสติวัลสามารถสร้างเงินสะพัดให้จังหวัดขอนแก่นกว่า 701 ล้านบาท และดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วันกว่า 300,000 คน จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมในทุกมิติ ทั้งที่พัก แหล่งท่องเที่ยว และระบบรักษาความปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจากตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ค่ายศรีพัชรินทร์ และกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ 'ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน' เราพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะมาร่วมงานในวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2568 นี้"
สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานที่น่าสนใจมีหลากหลายมาก อาทิ ภูเขาหิมาลัยจำลอง ความสูง 8 เมตร กว้าง 40 เมตร, มณฑลพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แบบผสมผสานศิลปะไทยและภูฏาน, ขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ แบบศิลปะร่วมธิเบต ภูฏาน และไทย, การแสดงพิเศษจากผู้ชนะเลิศการประกวด KKU DANCE TROUPE เริงระบำอีสานร่วมสมัย ครั้งที่ 1 ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, การแสดงร่วมสมัยผีบักฮวด กว่า 100 ชีวิต, การประกวดขบวนแห่กระทงสุดอลังการ กว่า 22 คณะ, หอศิลป์เที่ยงคืน กิจกรรม CREATIVE ECONOMY อีสานมูเตลู, การแสดงโขน และนาฏศิลป์ร่วมสมัย, เทศกาลหน้ากากและการแสดงหุ่นนานาชาติ ครั้งแรกของอีสาน
นอกจากนี้ยังมีโชว์เรือไฟหิมาลายัน ยาวกว่า 20 เมตร ลอยกลางบึงสีฐาน, กระทงยักษ์หิมาลายัน ยาวกว่า 20 เมตร ออกแบบตามศิลปะธิเบต ภูฏาน และของมงคล 8 ประการ, การจุดประทีปกระทงบก กว่า 15,000 ดวง, ทิวโคมไฟ กว่า 16,000 ดวง และการประกวดต่างๆ มากมาย รวมทั้งมี นางนพมาศ Special Guest แอนนา เสืองามเอี่ยม MISS UNIVERSE THAILAND 2022 และหมูแฮม โชตินภา แก้วจรูญ นางสาวไทย ประจำปี 2568 มาร่วมงานด้วย