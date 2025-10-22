กฟภ.เขต 3 ลพบุรี คว้า “เหรียญเงิน” สิ่งประดิษฐ์โลกที่ไต้หวัน — เครื่องทดสอบถุงมือยางไฟฟ้าแรงสูง ฝีมือคนไทยสร้างชื่อระดับนานาชาติ

ลพบุรี - สุดภาคภูมิ! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) ลพบุรี คว้าเหรียญเงินจากเวที “Taiwan Innotech Expo 2025” กรุงไทเป ไต้หวัน กับนวัตกรรม “เครื่องทดสอบถุงมือยางไฟฟ้าแรงสูง” หนึ่งเดียวจากไทย ฝ่าผลงานกว่า 400 ชิ้นจาก 19 ประเทศ สร้างชื่อเสียงระดับโลก
วันนี้ ( 22 ต.ค.) นายเมธี บุญพรหม ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับทีมพนักงานฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา หลังคว้ารางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal Award) จากเวทีนวัตกรรมระดับนานาชาติ “Taiwan Innotech Expo 2025 (TIE 2025)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2568 ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ “เครื่องทดสอบถุงมือยางไฟฟ้าแรงสูง (Insulating Gloves Tester)” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของถุงมือยางไฟฟ้าแรงสูงแบบอัตโนมัติ ครอบคลุมตั้งแต่ Class 00 – Class 4 สามารถตรวจวัดกระแสไฟฟ้ารั่วและแสดงผลได้อย่างแม่นยำ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการส่งทดสอบภายนอก
นวัตกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของกลุ่ม “มองการณ์ไกล” นำโดย นายสุจริต เมืองเจริญ หัวหน้าแผนกสวิตช์เกียร์และหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมทีมงานฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา ภายใต้การมอบหมายของ นายสณฑ์ประเวศน์ ปั้นงา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา ซึ่งใช้เวลาพัฒนาและทดสอบกว่าสิบสองเดือนจนประสบความสำเร็จ
สำหรับงาน Taiwan Innotech Expo (TIE) ถือเป็นเวทีนวัตกรรมระดับโลก ที่รวบรวมผลงานจาก 19 ประเทศ รวมกว่า 400 ผลงาน โดยมุ่งแสดงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับภาคอุตสาหกรรมระดับสากล
ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี จะเดินหน้าต่อยอดนวัตกรรมดังกล่าวไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศ เพื่อเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าแรงสูง และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งระบบ