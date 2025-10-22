ผบช.ภ.7 เปิดโครงการ “ขนส่งปลอดภัย Truck Safety” รณรงค์ติดป้ายสะท้อนแสงรถบรรทุก ลดอุบัติเหตุยามค่ำคืน – นับเป็นแห่งแรกของประเทศ

นครปฐม - ตำรวจภูธรภาค 7 ผนึกสำนักงานขนส่งและภาคเอกชน เดินหน้าโครงการ “ขนส่งปลอดภัย Truck Safety” มุ่งสร้างความตระหนักรู้แทนการบังคับใช้กฎหมาย เน้นให้รถบรรทุกติดป้ายสะท้อนแสงได้มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยถือเป็นจังหวัดแรกของไทยที่ขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างเป็นรูปธรรม
วันนี้ ( 22 ต.ค.) พลตำรวจโทพิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานเปิดโครงการ “ขนส่งปลอดภัย Truck Safety” โดยมี พลตำรวจตรีประสพชัย มัตสยะวณิชกูล รอง ผบช.ภ.7, พลตำรวจตรีพิทักษ์ อุปพงษ์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม, พันตำรวจเอกทรงวุฒิ เจริญวิชยเดช ผกก.สภ.สามพราน, เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งอำเภอสามพราน, ผู้ประกอบการภาคเอกชน และผู้ขับขี่รถบรรทุกเข้าร่วมอย่างคึกคักที่สถานีขนส่งพุทธมณฑลสาย 5 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ภายในงานมีการสาธิตการตรวจวัดค่ามาตรฐานของแผ่นป้ายสะท้อนแสงที่ติดบนรถบรรทุก โดยใช้เครื่องมือทดสอบจากภาคเอกชน พบว่าแผ่นป้ายที่ได้มาตรฐานจะมีค่าการสะท้อนแสงสูงกว่าแบบไม่ได้มาตรฐานหลายเท่าตัว สามารถมองเห็นได้ชัดในยามค่ำคืน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
พล.ต.ท.พิสิฐ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนตามนโยบาย “1 ยึดมั่น 6 เร่งรัด 9 ก้าวหน้า” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการตระหนักถึงความปลอดภัย มากกว่าการใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายในช่วงเริ่มต้น ทั้งนี้จะประสานกับสำนักงานขนส่งและภาคเอกชนเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานที่กรมขนส่งทางบกกำหนดไว้
ด้าน พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม กล่าวเสริมว่า การเลือกสถานีขนส่งพุทธมณฑลสาย 5 เป็นจุดเริ่มต้น เนื่องจากเป็นพื้นที่รวมรถบรรทุกจำนวนมาก เหมาะแก่การรณรงค์สร้างความเข้าใจ ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าป้ายสะท้อนแสงหลายยี่ห้อไม่ได้มาตรฐาน มองเห็นได้ไม่ชัดเจนในเวลากลางคืน เป็นสาเหตุหนึ่งของอุบัติเหตุบนท้องถนน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากการทดสอบค่าการสะท้อนแสง พบว่าแผ่นที่ไม่ได้มาตรฐานมีค่าเพียงระดับ 14 ขณะที่ค่ามาตรฐานต้องไม่ต่ำกว่า 240 ขึ้นไป โดยต้นทุนการติดตั้งแผ่นป้ายสะท้อนแสงมาตรฐานอยู่ที่ราว 1,000 บาทต่อคัน แต่หากถูกตรวจพบว่าใช้ของไม่ได้มาตรฐาน อาจถูกปรับสูงสุดถึง 50,000 บาท
โครงการ “ขนส่งปลอดภัย Truck Safety” จึงถือเป็นโมเดลแรกของประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีตรวจวัดมาตรฐานแผ่นสะท้อนแสงมาประยุกต์ใช้จริง เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุในยามค่ำคืนอย่างยั่งยืน.