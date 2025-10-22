ราชบุรีเร่งฟื้นภาพลักษณ์ “ตลาดน้ำดำเนินสะดวก” คุมเรือเสียงดัง–ควันดำ พร้อมขับเคลื่อนท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ราชบุรี - จังหวัดราชบุรีเดินหน้าฟื้นความเชื่อมั่นตลาดน้ำดำเนินสะดวก แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก สั่งเข้มทุกหน่วยควบคุมเรือนำเที่ยว ลดเสียงดัง ควันดำ และคลื่นน้ำ พร้อมผนึกกำลังรัฐ–เอกชนผลักดันสู่โครงการ “ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวริมคลองดำเนินสะดวก เพื่อติดตามความก้าวหน้าและวางแนวทางฟื้นฟูภาพลักษณ์ของ “ตลาดน้ำดำเนินสะดวก” แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา
โดยในที่ประชุมได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านริมคลอง จากเสียงดัง ควันดำ และคลื่นน้ำที่เกิดจากเรือนำเที่ยว พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกัน ควบคุมการเดินเรือให้ปลอดภัย เป็นระเบียบ และรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ทั้งนี้ จังหวัดได้เร่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เรือทุกลำลดความเร็วในเขตชุมชน พร้อมจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก เพื่อให้ข้อมูล แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยตรง
คณะกรรมการยังได้ออกมาตรการให้ผู้ประกอบการอบรมคนขับเรือให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน แก้ปัญหาเรือเสียงดัง–ควันดำ ติดป้ายแสดงข้อมูลประจำเรือและราคาค่าบริการอย่างโปร่งใส รวมถึงห้ามจอดเรือกีดขวางทางน้ำ พร้อมเตรียมผลักดันให้ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเข้าสู่โครงการ “ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังมีแนวทางส่งเสริมการตลาดร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก และตลาดน้ำอัมพวา เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำให้เกิดความต่อเนื่อง กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
ขณะที่ผู้ประกอบการกว่า 25 ราย ได้ร่วมลงนามแสดงความพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อยกระดับตลาดน้ำดำเนินสะดวกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างอบอุ่นอีกครั้ง