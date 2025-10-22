(คลิป)งามชวนตะลึง!เขื่อนแม่งัดเก็บน้ำเกิน 100% ก่อทัศนียภาพใหม่“อันซีนจามจุรี”เปลี่ยน

เชียงใหม่ - ผอ.เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ล่องเรือชวนพิสูจน์..มวลน้ำกักเก็บเต็มอ่างเก็บน้ำท้ายเขื่อนเกิน 100% ก่อทัศนียภาพใหม่ “อันซีนจามจุรี” หรือฉำฉายักษ์ยืนต้นกลางน้ำ-แสงอาทิตย์สาดส่องทะลุทะเลหมอกต้นหนาวกระทบผิวน้ำสวยสุด ก่อนดู “ผาแดง”ผาสูงตระหง่านต้นไม้เขียวขจี
สิ้นฤดูฝนปี 68 ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวนี้..นอกจากจะทำให้เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีน้ำกักเก็บเกิน 100% ยังก่อทัศนียภาพใหม่ให้กับ “อันซีนจามจุรี” หรือต้นฉำฉา ที่ยืนต้นตระหง่านกลางอ่างเก็บน้ำ ที่เคยฮือฮากันกระหึ่มโซเชียลฯเมื่อปีกลายที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวอันซีนที่ต่อเนื่องช่วงปลายปีที่แล้วจนช่วงต้นปีที่ผ่านมา คือต้นจามจุรี หรือต้นฉำฉากลางน้ำที่เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียล ในเขื่อนแม่งัด มี
กระทั่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนอินฟลูเอ็นเซอร์ บล็อกเกอร์ ต่างพากันมาท่องเที่ยวถ่ายภาพคลิปวีดีโอความงามที่น่าประทับใจกันต่อเนื่อง
ด้วยตอนนี้ “อันซีนจามจุรี” จะสวยที่สุดเพราะปริมาณน้ำที่มาก ประกอบกับเริ่มเข้าช่วงหน้าหนาวแล้ว จะได้เห็นทะเลหมอกบนผิวน้ำด้วย ยิ่งช่วงเช้าตรู่พระอาทิตย์ขึ้นพอดีและมีหมอกลอยทำให้ได้เห็นความงดงามได้ดีที่สุด
และเลยจากจุดต้นจามจุรีกลางน้ำไป หากนั่งเรือไปจะได้พบความสวยงามของแดง ซึ่งเป็นผาสูงมีต้นไม้เขียวขจี และมีไอหมอกไหลไปตามทิวผาและผิวน้ำ บางจุดมีหมอกลงหนา ทำให้เป็นอีกจุดใกล้เคียงที่ควรแวะไปท่องเที่ยวกัน
ล่าสุดนายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก- แม่งัดสมบูรณ์ชล พร้อมเจ้าหน้าที่ นำผู้สื่อข่าวลงเรือตรวจการเข้าตรวจสอบเส้นทางท่องเที่ยวสุดอันซีนเหนือเขื่อนแม่งัด บอกว่า นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นเรือได้สองจุดทั้งฟากเขื่อนแม่งัด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ หรือจะไปขึ้นเรือของผู้ประกอบการและชาวบ้าน ฟากอำเภอพร้าว ก็ได้
ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก- แม่งัดสมบูรณ์ชล เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า สถานการณ์น้ำ ณ ขณะนี้มีปริมาณน้ำอยู่ ประมาณ 280.5 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ประมาณ 105.5% จากความจุเก็บกักที่ 265 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้จุดอันซีนจามจุรี ตามกระแสสื่อโซเชียลฯปีที่แล้ว ยิ่งสวยงามขึ้นไปอีก เพราะปริมาณน้ำที่ค่อนข้างมาก ทำให้ทัศนียภาพที่มองผ่านจามจุรีเปลี่ยนไปจากปีก่อน
ช่วงที่เหมาะมาเที่ยวมากที่สุดก็คือปลายฝนต้นหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม หลังจากนั้นเขื่อนฯก็จะเริ่มระบายน้ำลงเชียงใหม่-ลำพูน ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำก็ค่อยๆลดลง ก็อยากเชิญชวน นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในช่วงนี้ ที่ยัง บรรยากาศสวยงาม
อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากนักท่องเที่ยวก็คือเรื่องของความปลอด ภัยอันดับแรก ระหว่างการเดินทาง ก็ขอให้ ใส่เสื้อชูชีพ สองก็คือเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ สามก็ คือเราจะไม่ทิ้งขยะลงในเขื่อนบริเวณนี้ เนื่องจากว่าแหล่งน้ำตรงนี้เป็นแหล่งน้ำดิบ ผลิตน้ำประปาให้จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลำพูน
“ระดับน้ำเราไม่ได้สูงอย่างนี้ทุกปี เพราะปริมาณน้ำฝนที่มากกว่าค่าเฉลี่ยเราไม่มีทุกปี ถ้าปริมาณฝนน้อยลงก็อาจจะการเก็บกักน้ำก็อาจจะน้อยกว่านี้ ภาพอันซีนจามจุรี ก็จะไม่เหมือนปี”