ตัวแทน 13 หมูป่าฯ เข้าเยี่ยม “ลุงสุรทิน”นักเจาะบาดาลหนึ่งในฮีโร่ถ้ำหลวง ยกเป็นต้นแบบทำดีเพื่อสังคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เชียงใหม่ - ตัวแทน 13 หมูป่าอคาเดมี พร้อมผู้ปกครองเข้าเยี่ยม “ลุงสุรทิน” ตำนานนักเจาะบาดาลถ้ำหลวง หลังประสบอุบัติเหตุกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนานกว่า 5 เดือน เผยลุงสุรทิน เป็นแรงบันดาลใจการเสียสละเพื่อสังคม พร้อมจะปฏิบัติตนเป็นคนดีตอบแทนสังคมต่อไปในอนาคต


กรณีนายสุรทิน ชัยชมภู อายุ 59 ปี หรือช่างขวัญ ตำนานนักเจาะบาดาลถ้ำหลวง หนึ่งในฮีโร่จิตอาสาผู้อยู่เบื้องหลังภารกิจช่วยเหลือ 13 หมูป่าอคาเดมี ออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อปี 2561 ได้ประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มานานเกือบ 5 เดือน โดยมีภรรยาและครอบครัวคอยดูแลอย่างใกล้ชิดที่บ้านพักในตำบลบ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ล่าสุดนายภานุมามาศ แสงดี หรือมิกซ์ , นายสมพงค์ ใจวงค์ หรือพงค์ ,นายเอกรัฐ วงค์สุขจันทร์ หรือบิว และนายชรินทร์ วิบูรณ์รุ่งเรือง หรือไตตัน ตัวแทนสมาชิก 13 หมูป่าฯ พร้อมผู้ปกครอง ได้นำกระเช้าเข้าเยี่ยมให้กำลังใจกับลุงสุรทิน ที่บ้านพักในตำบลบ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน พร้อมกันนี้ได้นำเงินมามอบให้จำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการรักษาอาการป่วย

ซึ่งขณะที่ตัวแทนทีม 13 หมูป่าฯเข้าเยี่ยม ลุงสุรทิน ได้เล่าถึงเหตุการณ์วันที่ทีมงานได้เจาะบาดาลเพื่อระบายน้ำออกจากถ้ำหลวงในวันที่เกิดเหตุจนเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือน้องๆ 13 หมูป่าฯออกจากถ้ำหลวงได้สำเร็จ

นายชรินทร์ วิบูรณ์รุ่งเรือง หรือไตตัน 1 ใน 13 สมาชิกทีมหมูป่าฯ เปิดเผยว่า หลังจากตนและเพื่อนๆ 13 หมูป่า ทราบข่าวลุงสุรทิน ช่างเจาะน้ำบาดาลหนึ่งในฮีโร่เหตุการณ์ถ้ำหลวงล้มป่วยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ก็ได้มีการติดต่อประสานงานกับเพื่อนๆในกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่เรียนระดับมหาวิทยาลัยอยู่ต่างจังหวัดบ้าง บางคนติดสอบบ้าง ตนและเพื่อนๆอีก 3 คนจึงได้เป็นตัวของแทนเพื่อนๆมาเยี่ยมให้กำลังใจลุงสุรทิน


และมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับลุงสุรทิน เรื่องที่ทีมงานของลุงได้ไปช่วยในวันเกิดเหตุเมื่อปี 2561 ทำให้รู้สึกตื้นตันใจในความเสียสละของลุงฯ และความยากลำบากของทุกคนในการช่วยเหลือพวกเราให้ออกจากถ้ำหลวง ซึ่งทำให้พวกเราเกิดแรงบันดาลใจในความเสียสละของลุงสุรทิน ที่ทำเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน ดังนั้นเราจะปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี เพื่อตอบแทนสังคมในอนาคตต่อไป ส่วนเพื่อนๆสมาชิกหมูป่าฯได้ฝากส่งกำลังใจมาให้ลุงสุรทิน ถ้าหากเสร็จภารกิจการเรียนก็จะได้มีการนัดกันมาเยี่ยมให้กำลังลุงสุรทินในโอกาสต่อไปด้วย

ด้านนายอภินันท์ เลาหะกุล ปลัดอาวุโส อ.แม่ออน รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ออน พร้อมด้วย นายประเสริฐ ตันคำ นายก อบต.บ้านสหกรณ์ ที่ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจลุงสุรทินด้วย ก็ได้กำชับให้นายก อบต.แม่ออน จัดเจ้าหน้าที่และรถกู้ชีพอำนวยความสะดวกช่วยเหลือลุงสุรทิน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงจัดรถรับส่งโรงพยาบาลตามนัดของแพทย์ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ รถกู้ชีพอำนวยความสะดวกให้กับลุงสุรทิน ตามคำร้องขออยู่แล้ว นอกจากนี้ยังได้จัดของใช้ประจำวันเช่นผ้าอ้อมผู้ใหญ่ นม มามอบให้เป็นประจำตามสิทธิ์ของผู้ป่วยอีกด้วย




