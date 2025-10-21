สาวราชบุรีวัย 20 ปี สู้ชีวิตเลี้ยงลูก-ดูแลแม่ป่วยติดเตียง พ่อขาหัก วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือ

ราชบุรี - สาวราชบุรีวัย 20 ปี จากอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ต้องทำหน้าที่เสาหลักของครอบครัว ทั้งเลี้ยงลูกวัย 5 ขวบ ดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียง และพ่อที่ขาหัก ชีวิตประสบความยากลำบากอย่างหนัก จึงขอความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธา
วันนี้( 21 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่ หมู่ 8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พบ น.ส.สุพรรษา สุขวงศ์จันทร์ อายุ 20 ปี อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ในห้องเช่าขนาดเล็ก สภาพทรุดโทรม ภายในบ้านไม่มีไฟฟ้าและน้ำใช้ ต้องอาศัยแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กให้แสงสว่างเพียงชั่วโมงเดียวต่อวัน
น.ส.สุพรรษา เล่าถึงชีวิตประจำวันที่ต้องสู้เพื่อครอบครัวว่า กลางคืนทำงานเป็นเด็กปั๊มน้ำมันตั้งแต่ 3 ทุ่มถึง 6 โมงเช้า พอตอนเช้ากลับมาดูแลแม่ที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งตัว ต้องให้อาหารทางสายยางและเช็ดตัว ก่อนออกไปรับจ้างเก็บผักในไร่ช่วงกลางวัน จากนั้นกลับมาดูแลแม่และออกไปทำงานต่อ
เธอบอกว่า “หยุดไม่ได้ เพราะทุกวันมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ทั้งค่านมผู้ป่วยเฉพาะทาง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ค่าดูแลลูก และค่าเช่าบ้าน บางครั้งต้องกู้ยืมเงินคนรู้จักมาหมุนใช้ เราเป็นลูกคนเดียว ไม่มีใครแทนได้”
นายไวทวิช พิมอากาศ ผู้เป็นพ่อ กล่าวว่า แม้ใจอยากช่วย แต่ตัวเองขาหักและไม่สามารถทำงานได้ สิ่งที่ครอบครัวต้องการเร่งด่วนคือ นมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป กระดาษทิชชู่ ยารักษาอาการอัมพฤกษ์ รวมถึงความช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้าและน้ำใช้
ผู้ใจบุญสามารถติดต่อช่วยเหลือได้ที่ โทรศัพท์: น.ส.สุพรรษา สุขวงศ์จันทร์ 098-3587114 บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์: 940-249273-4 ชื่อบัญชี น.ส.สุพรรษา สุขวงศ์จันทร์ แม้จะไม่มีอะไรเลย แต่หัวใจของเธอไม่เคยยอมแพ้ต่อความลำบาก