สมุทรสงครามเตรียมจัด “ลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง”หนึ่งเดี่ยวในประเทศไทย จุดกระทงกว่า 5 หมื่นใบกลางสายน้ำแม่กลอง

สมุทรสงคราม - จังหวัดสมุทรสงครามเตรียมจัดงาน “ลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียง” ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 4–6 พฤศจิกายน ที่วัดภุมรินทร์กุฏีทอง อ.อัมพวา ชูจุดเด่นภูมิปัญญาท้องถิ่นลอยกระทงกาบกล้วยกว่า 50,000 ใบ สร้างแสงแห่งศรัทธากลางลำน้ำแม่กลอง
วันนี้ (21 ต.ค.) นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณี “ลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียง” ประจำปี 2568 โดยมีคณะกรรมการจัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันวางแผน บูรณาการกิจกรรม และกำหนดแนวทางการจัดงานให้สอดคล้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลตำบลสวนหลวง และหน่วยงานต่าง ๆ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4–6 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดภุมรินทร์กุฏีทอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา โดยในปีนี้ยังคงเน้นความเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของคนแม่กลอง
นายเจษฎา ญาณประภาศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า “ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง” ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย อบจ.สมุทรสงครามได้สืบสานต่อเนื่องมากว่า 10 ปี โดยใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประดิษฐ์กระทงจากกาบกล้วย ตัดแต่งอย่างประณีต ก่อนปักธูปขนาดใหญ่ที่ผ่านการชุบน้ำมันยางและเคลือบด้วยเทียนไขร้อน แล้วนำไปผึ่งแดดจนแห้งสนิท เมื่อจุดแล้วเปลวไฟจะส่องแสงอยู่นาน งดงามและแปลกตา สะท้อนเอกลักษณ์ของชาวแม่กลองได้อย่างลงตัว
สำหรับ กิจกรรมไฮไลต์ในวันลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ประกอบด้วย ขบวนแห่และพิธีลอยกระทงพระประทีปพระราชทาน การประกวดนางนพมาศ การจุดพลุเฉลิมฉลองกลางแม่น้ำแม่กลอง การลอยกระทงกาบกล้วยกว่า 50,000 ใบ ล่องจากหน้าวัดท้องคุ้ง ผ่านคุ้งน้ำสู่หน้าวัดภุมรินทร์กุฏีทอง จุดชมวิวที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด โดยแสงเปลวไฟจากกระทงที่สะท้อนผิวน้ำจะสร้างทัศนียภาพที่ตราตรึงใจแก่ผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น อบจ.สมุทรสงครามยังจัดกิจกรรม “ไหว้พระ 5 วัด ฟรีทางเรือ” ระหว่างวันที่ 4–6 พฤศจิกายน เวลา 09.00–12.00 น. นำนักท่องเที่ยวล่องเรือสักการะวัดสำคัญ ได้แก่ วัดบางแคใหญ่ วัดบางน้อย วัดบางกุ้ง วัดบางพรม และวัดจุฬามณี โดยเรือจะออกจากท่าน้ำวัดภุมรินทร์กุฏีทอง
จังหวัดสมุทรสงครามจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสบรรยากาศงดงามของสายน้ำแม่กลองในยามค่ำคืน พร้อมร่วมกิจกรรมลอยกระทงกาบกล้วยกว่า 5 หมื่นใบ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดนางนพมาศ และเลือกชมสินค้าโอทอป อาหารพื้นถิ่นตลอด 3 วันของการจัดงาน เพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงอย่างวิถีพอเพียงและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวแม่กลองให้คงอยู่ต่อไป