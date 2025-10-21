หวิดสลด สปีดโบ๊ทซิ่งชนตอม่อสะพานประแสสิน ระยอง ก่อนค่อยๆ จมลงกลางคลองโชคดีไต๋-ลูกเรือหนีทัน

ระยอง - หวิดสลด! สปีดโบ๊ทซิ่งกลับเข้าฝั่งชนตอม่อสะพานประแสสิน อ.แกลง จ.ระยอง จนเกิดเสียงดังสนั่นก่อนเรือจะค่อยๆ จมลงบริเวณกลางคลอง โชคดีไต๋เรือและลูกเรือมีสติกระโดดน้ำหนีว่ายเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย ตำรวจเร่งหาสาเหตุเพราะประมาท หรือสิ่งอื่นใด ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ (21 ต.ค.) ร.ต.ท.พิทักษ์พงศ์ วงศ์พิทักษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากน้ำประแสร์ ได้รับแจ้งเหตุเรือสปีดโบ๊ทเฉี่ยวชนตอม่อสะพานประแสสิน ม.1 ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง จนจมบริเวณกลางคลองห่างจากสะพานประมาณ500 เมตร จึงประสานอาสากู้ภัยพุทธศาสตร์สงเคราะห์ พร้อมชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบเรือสปีดโบ๊ทสีขาวซึ่งจมอยู่กลางคลอง โดยมีเพียงหัวเรือโผล่พ้นน้ำประมาณ1 เมตร เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลโดยที่ไต๋เรือและลูกเรือ1 คน สามารถว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย จึงทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุสปีดโบ๊ทลำดังกล่าวกำลังจะแล่นกลับเข้าฝั่ง แต่เมื่อมาบริเวณจุดลอดใต้สะพานประแสสิน ได้เกิดเฉี่ยวชนกับตอม่อสะพานอย่างแรงจนเกิดเสียงดังสนั่น และทำให้ตัวเรือรั่วน้ำทะลักเข้าภายในเรืออย่างรวดเร็ว
แต่ไต๋เรือยังคงวิ่งต่อจนกระทั่งเรือค่อย ๆ จมบริเวณกลางคลอง โชคดีทั้งไต๋และลูกเรือมีสติ กระโดดน้ำว่ายเข้าฝั่งได้ทัน
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานพยายามใช้เรือของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลฯ เข้าช่วยกู้ ใช้เวลานานกว่า1 ชั่วโมงก็ยังไม่สามารถกู้เรือขึ้นมาได้ เนื่องจากกระแสน้ำแรงและระดับน้ำลึก จึงจำเป็นต้องถอนกำลังออกเพื่อรอให้มีการนำเคนเรือให้เข้าทำการยกกู้ต่อไป
ขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง ว่าสาเหตุเกิดจากความประมาทของผู้ขับ หรือมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย จากนั้นจึงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป.