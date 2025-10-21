แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่อ่างทอง ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ต.โผงเผง ขออดทนอีกนิดหลังน้ำเริ่มทรงตัว

อ่างทอง - แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลโผงเผง จังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ทหารเคลื่อนที่และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 100 หลังคาเรือน ย้ำให้ทุกหน่วยบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน ขณะระดับน้ำในพื้นที่เริ่มทรงตัว
วันนี้(21 ต.ค.) พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 / ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 1 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ทหารเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี
โดยมีนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พ.อ.ศรัณยนิษฐ์ สุทธิวัจน์ชินเดช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง (ท.) หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอป่าโมก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้รับฟังรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ รวมถึงแนวทางการป้องกัน การแจ้งเตือนภัย และการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ระยะยาว
จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 1 และคณะ ได้ลงพื้นที่หมู่ 4 ตำบลโผงเผง เพื่อมอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน 100 หลังคาเรือน พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก ที่มาตั้งจุดให้บริการประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม
นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 ยังได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่แพทย์ทหาร เดินทางเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ได้แก่ ผู้สูงอายุติดเตียง 1 ราย และผู้พิการสูงอายุ 1 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพและกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ขอให้อดทนอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่ขณะนี้เริ่มทรงตัว และมีแนวโน้มลดลงในบางจุด
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่และจิตอาสาพระราชทาน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว