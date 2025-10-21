ผวจ.อ่างทอง สั่งตรวจโรงงานทำพลุทั่วจังหวัด หลังพบระเบิดรุนแรงในโกดังเก็บวัตถุไวไฟ ขณะเจ้าหน้าที่เร่งประเมินความปลอดภัย

อ่างทอง - เหตุระเบิดโกดังเก็บวัตถุทำพลุ หมู่ 7 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงควบคุมเพลิงไว้ได้ ใช้วิธี “Cooling” ฉีดน้ำลดอุณหภูมิ ป้องกันการระเบิดซ้ำ ขณะผู้บาดเจ็บอาการปลอดภัย พบนำสารไวไฟหลายชนิดเก็บไว้ภายในโกดัง ด้าน ผวจ.อ่างทอง สั่งตรวจโรงงานทำพลุทั่วจังหวัด
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุ พลุระเบิดภายในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งสร้างความตกใจให้กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ล่าสุดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถ ควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน Cooling คือการฉีดน้ำแบบสเปรย์เพื่อลดอุณหภูมิและป้องกันการระเบิดซ้ำ
โดยในช่วงแรก เจ้าหน้าที่มีแผนจะใช้โฟมดับเพลิงฉีดควบคุมพื้นที่ แต่ภายหลังได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมี จึงปรับแผนมาใช้น้ำหล่อเย็นแทน โดยสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาฉีดเพื่อลดความร้อน อย่างไรก็ตาม ระหว่างปฏิบัติหน้าที่มีควันเกิดขึ้นเป็นระยะ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องถอยออกนอกพื้นที่ ก่อนกลับเข้าไปฉีดน้ำอย่างระมัดระวังอีกครั้ง
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ภายในโกดังมีการเก็บสารเคมีที่ใช้ทำพลุ อย่างน้อย 3 ชนิด ได้แก่ กำมะถัน แมกนีเซียม และสารประกอบอื่นๆ ซึ่งแต่ละชนิดมีปริมาณไม่เกินเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บคือ นายนันทวัฒน์ นิยมจิตร์ อายุ 59 ปี ถูกแรงอัดจากการระเบิดกระแทกบริเวณลำตัวและมีแผลไฟไหม้ ขณะนี้ถูกนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลอ่างทอง อาการปลอดภัยและสามารถสื่อสารได้ตามปกติ แพทย์อยู่ระหว่างประเมินบาดแผลเพิ่มเติม
นายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอเมืองอ่างทอง เปิดเผยว่า สถานที่เกิดเหตุมีใบอนุญาตถูกต้อง และมีการตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยเป็นประจำ คาดว่าต้นเหตุอาจเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการทำงาน เบื้องต้นได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเก็บพลุในพื้นที่อื่น ๆ พร้อมชี้แจงข้อห่วงใยด้านความปลอดภัยให้ผู้ประกอบการรับทราบ
ขณะเดียวกัน นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้สั่งให้ผู้นำชุมชนดูแลประชาชนในรัศมีใกล้เคียงให้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว พร้อมให้เจ้าหน้าที่เร่งประเมินสถานการณ์ว่าพื้นที่ปลอดภัยเพียงพอแล้วหรือไม่ ก่อนอนุญาตให้กลับเข้าที่พัก
ด้าน นายบรรจง โพธิวงค์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า พื้นที่ดังกล่าวมีโกดังเก็บวัตถุทำพลุอยู่ 3 แห่ง โดยโกดังที่เกิดเหตุระเบิดมีการเก็บวัตถุไวไฟประเภท แมกนีเซียมและโซเดียม อย่างละประมาณ 5 กิโลกรัม ส่วนอีก 2 จุดยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ ทั้งนี้ ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าปลอดภัยหรือไม่ เนื่องจากผู้ดูแลโกดังได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถให้ข้อมูลได้ว่า มีการเก็บสารโพแทสเซียมคลอเรตไว้มากน้อยเพียงใด
หลังจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการลดอุณหภูมิในพื้นที่แล้ว จะมีการปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัย และเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิด
ทั้งนี้ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา จังหวัดอ่างทองเคยเกิดเหตุพลุระเบิดลักษณะคล้ายกันมาแล้ว 2 ครั้ง เจ้าหน้าที่จึงขอฝากเตือนผู้ประกอบการให้เพิ่มความระมัดระวังในการจัดเก็บวัตถุอันตราย และปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันเหตุสลดซ้ำรอยในอนาคต