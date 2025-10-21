จนท.เร่งถอนเครื่องจักรออกจากพื้นที่บ้านหนองจานหลังกัมพูชาระดมชาวบ้านประชิดแนวชายแดน

สระแก้ว – เจ้าหน้าที่เร่งถอนเครื่องจักรออกจากพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว หลังกัมพูชาประกาศเสียงตามสายปลุกระดมชาวบ้านรวมตัวประชิดแนวชายแดนอ้างไทยรุกล้ำอธิปไตย หวั่นสถานการณ์ตึงเครียด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 13.30น.วันนี้ (21 ต.ค.) เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานได้ทำการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรหนักเข้าไปยังพื้นที่แนวไทย–กัมพูชา บริเวณบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อทำการปรับสภาพพื้นที่และเคลียร์แนวเขตตามแผนภารกิจของหน่วยงานความมั่นคง พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดคิดระหว่างปฏิบัติงาน
แต่ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเคลียร์พื้นที่ กลับได้ยินเสียงประกาศผ่านลำโพงดังมาจากหมู่บ้านชายแดนฝั่งกัมพูชา เพื่อปลุกระดมชาวบ้านให้ออกมารวมตัวบริเวณแนวชายแดน โดยอ้างว่าฝ่ายไทยกำลังรุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชา จึงทำให้เจ้าหน้าที่ไทยต้องนำเครื่องจักรหนักออกจากพื้นที่ปฏิบัติการเป็นการชั่วคราว
เพราะเกรงว่าอาจเกิดการเข้าใจผิดหรือความตึงเครียด หากทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันในระยะประชิด อีกทั้งในวันนี้เป็นวันพระ จึงทำให้ชาวเขมรพากันออกจากบ้านมาทำบุญที่วัดในพื้นที่จึงสามารถรวมตัวกันได้ง่ายและรวดเร็ว
อีกทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ลุกลามหรือสร้างความเข้าใจผิด เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจึงตัดสินใจถอนเครื่องจักรหนักออกจากพื้นที่แนวชายแดนชั่วคราว แต่ยังคงกำลังเจ้าหน้าที่ทหารประจำจุดเฝ้าระวังตามปกติ เพื่อรักษาความสงบและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ดีแหล่งข่าวในพื้นที่เผยว่า การตัดสินใจถอนเครื่องจักรออกจากพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการเชิงป้องกัน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งสองฝั่ง รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะหรือเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงชายแดน
หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพา ได้ส่งทีมปฏิบัติการใช้ โดรนบินสำรวจพื้นที่บริเวณจุดบ้านหนองจานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนเขมร และประเมินสถานการณ์ในพื้นที่โดยรอบแนวชายแดน
ผลการสำรวจทางอากาศ พบกลุ่มมวลชนเขมรเริ่มออกมารวมตัวประชิดแนวชายแดนซึ่งคาดว่าบางส่วนได้แอบซุ่มตัวอยู่บริเวณแนวต้นไม้หรือแนวรั้วฝั่งกัมพูชา เพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ไทย
แหล่งข่าวยังระบุอีกว่าในระยะต่อไปเจ้าหน้าที่จะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังตามจุดสำคัญ และใช้โดรนบินสำรวจอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินทิศทางของสถานการณ์ หากพบความเคลื่อนไหวผิดปกติจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที