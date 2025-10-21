สลด! ช้างป่าภูหลวงแตกโขลง ทำร้ายชาวบ้านอ.ภูเวียง ดับคาเถียงนา นับเป็นศพที่ 4

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ช้างป่าทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิตรายที่ 4 รายล่าสุดเกิดกับชาวบ้านที่อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น หลังมานอนเฝ้านา ถูกช้างป่าที่แตกโขลงออกมาหากินทำร้ายจนเสียชีวิต ชาวบ้านวอนหาวิธีนำช้างป่ากลับคืนถิ่นภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยวิธียิงยาสลบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุช้างป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ออกมาหากินถึงเขตพื้นที่ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น และบุกเข้าไปทำร้ายชาวบ้านที่นอนเฝ้านา จนเสียชีวิต ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง ได้จุดประทัดไล่ช้างป่าสีดอหูพับ ที่แตกโขลงจากช้างป่าภูหลวง ขณะกำลังขับไล่ ช้างป่าตัวนี้ได้เดินไปยังกระท่อมนาของนายประสิทธิ์ โสกัณทัตร์ อายุ 62 ปี ชาวบ้านกุดน้ำใส ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง ก่อนจะทำร้ายนายประสิทธิ์จนเสียชีวิต สร้างความเสียใจให้กับครอบครัว โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ (20ต.ค.68)
ญาติได้นำร่างนายประสิทธิ์ ไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี ที่วัดโพธิ์ศรีอาราม บ้านกุดน้ำใส ท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้องและชาวบ้าน เพราะเพิ่งเคยมีช้างป่า ได้เข้ามาในพื้นที่และทำร้ายชาวบ้านจนเสียชีวิตเป็นครั้งแรก
นายสวัสดิ์ โสกัณทัตร์ อายุ 67 ปี พี่ชายผู้เสียชีวิต เล่าว่า เมื่อวานนี้ขณะที่พี่ชายตนเอง นอนที่กระท่อมนา เป็นช่วงเวลาที่ช้างป่าได้ออกหากิน เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ รวมทั้งผู้นำชุมขน ได้จุดประทัดไล่ ทำให้ช้างป่าเดินมาทางกระท่อมพี่ชาย ที่นอนอยู่เถียงนา ช้างป่าเห็นพี่ชายตน ได้วิ่งเข้าไปทำร้ายโดยย่อตัวลงมาใช้ท่อนเข่าทับร่าง ก่อนจะใช้เท้าเหยียบ แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามจุดประทัดไล่ แต่ช้างป่าก็ยังทำร้ายต่อไปเกือบ 10 นาที ช้างป่าตัวนี้จึงยอมผละออกไป
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันนำร่างนายประสิทธิ์ ส่งโรงพยาบาล แต่สุดท้ายเสียชีวิต เนื่องจากกระดูกชายโครงหักหลายซี่ และศีรษะถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง และเป็นครั้งแรก ที่มีช้างป่าเข้ามาหากินในพื้นที่ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น แม้ว่าก่อนเกิดเหตุ ทางผู้ใหญ่บ้านจะประกาศให้ชาวบ้านเข้ามาในหมู่บ้าน แทนการนอนกระท่อมตามทุ่งนา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ตนก็ไม่อยากจะเอาผิดอะไรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่จะช่วยเหลือ คิดว่าเป็นกรรมต่อกัน
ด้านนางสมคิด พิมพ์ศักดิ์ อายุ 55 ปี ชาวบ้านกุดน้ำใส บอกว่าอยากให้มีมาตรการเข้มข้น ผลักดันช้างป่าให้ออกจากพื้นที่ เพราะที่ผ่านมาช้างป่าได้ทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ อยากให้ลองใช้วิธียิงยาสลบกับช้าง จากนั้นเคลื่อนย้ายไปยังถิ่นเดิม คืออำเภอภูหลวง จังหวัดเลย จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความหวาดกลัวกับชาวบ้าน
สำหรับจังหวัดขอนแก่น มีผู้เสียชีวิตจากการถูกช้างป่าทำร้ายมาแล้วทั้งสิ้น 4 ราย รายแรกเกิดขึ้นน เมื่อวันที่ 3 เม.ย.67 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น รายที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ส.ค.68 ที่บ้านวังขอนแดง ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู วันที่ 21 ส.ค.68 ช้างป่าทำร้ายชาวบ้านที่ บ้านโนนสูง หมู่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่าเสียชีวิต และรายที่ 4 ล่าสุดเกิดขึ้นที่บ้านกุดน้ำใส ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น