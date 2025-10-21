อุดรฯติด 1ใน5จังหวัดยอดติดตั้งแอป“DE-fence สู้ภัยออนไลน์”สูงสุด

อุดรธานี – จังหวัดอุดรฯเปิดตัว “DE-fence แอปพลิเคชั่นป้องกันถูกมิจฉาชีพหรือแก๊งคอลเซนเตอร์หลอกลวงย้ำสแกมเมอร์มีกลอุบายร้อยแปดที่จะสูบเงินจากบัญชีผู้ที่หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ การปัองกันก่อนถูกลวงดีที่สุด โดยยอดโหลดติดตั้งแอปฯสู้ภัยออนไลน์ของชาวอุดรติด Top 5 ของประเทศ เกิน 4,000 กว่ารายแล้ว
บ่ายวันนี้ (21 ตุลาคม) ที่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางมุ่ยฟ้า วัฒนศักดิ์ สถิติจังหวัดอุดรธานี และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จังหวัดอุดรธานี ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน “DE-fence (กัน ก่อน ลวง)” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนร่วมรับฟังอย่างคึกคัก
นางมุ่ยฟ้า วัฒนศักดิ์ เปิดเผยว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดีอี จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี, บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT สาขาอุดรธานี, ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี และสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชัน “DE-fence” หรือ “แอป กัน ก่อน ลวง” ให้แพร่หลายมากขึ้นในหมู่ประชาชน
“ปัจจุบัน สแกมเมอร์มีหลากหลายวิธีในการหลอกลวง พวกเขาไม่ได้มาหลอกโดยบังเอิญ แต่ใช้เทคนิคและช่องทางทุกทางเพื่อเข้าถึงเหยื่อ โดยเฉพาะผ่านโทรศัพท์และ SMS ที่มักทำให้ประชาชนสูญเงินจำนวนมาก ดังนั้น การป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด” นางมุ่ยฟ้ากล่าว
แอปพลิเคชัน DE-fence ที่พัฒนาขึ้นโดยกระทรวงดีอี มีเป้าหมายเพื่อ ป้องกันการหลอกลวงทางโทรศัพท์และข้อความ SMS โดยมีระบบ ตรวจสอบและแจ้งเตือนสายเรียกเข้าหรือข้อความต้องสงสัย ด้วยฐานข้อมูลคัดกรอง 3 ระดับ ได้แก่ Blacklist หมายเลขที่ยืนยันแล้วว่าเป็นมิจฉาชีพ Greylist หมายเลขที่มีความน่าสงสัย Whitelist หมายเลขที่ปลอดภัย นอกจากนี้ แอปยังสามารถ ตรวจสอบลิงก์ใน SMS, แจ้งเตือนทันทีเมื่อพบความเสี่ยง และ เชื่อมต่อการแจ้งความออนไลน์ผ่านสายด่วน AOC 1441 ได้โดยตรง
สำหรับยอดการติดตั้งแอปพลิเคชัน “DE-fence” ทั่วประเทศ ขณะนี้มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 111,295 คน โดย จังหวัดอุดรธานีมียอดติดตั้ง 4,028 คน อยู่ในอันดับที่ 5 ของประเทศ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของการรณรงค์ในพื้นที่
นางมุ่ยฟ้า กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราหวังว่า หลังจากการเปิดตัวในวันนี้ หัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนจะช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อไป เพื่อให้ประชาชนทั่วจังหวัดรู้จักและใช้งานแอปพลิเคชันนี้มากขึ้น ลดความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน” ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “DE-fence กัน ก่อน ลวง” ได้ทั้งระบบ iOS และ Android