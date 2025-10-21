ประชุมJBC สมัยวิสามัญที่จันทบุรีเน้น 2 ประเด็นหลักบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว สร้างรั้วชายแดน

จันทบุรี- ประชุม JBC สมัยวิสามัญที่จันทบุรี มุ่งหารือ 2 ประเด็นหลักทั้งการรุกล้ำพื้นที่อธิปไตยไทยบริเวณบ้านหนองจาน–หนองหญ้าแก้ว และสร้างรั้วบริเวณชายแดนโดยไม่มีการหารือเรื่องปักปันเขตแดนแต่อย่างใด
วันนี้ ( 21 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ จัดให้มีขึ้นเมื่อเวลา 11.30น.ที่ผ่านมาที่โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จ.จันทบุรี โดยมีผู้แทนจากประเทศไทยและกัมพูชาเข้าร่วมว่า ในส่วนของกัมพูชา มี นาย ฬำ เจีย รัฐมนตรีรับผิดชอบกิจการชายแดน นำหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชาและคณะเข้าร่วม
ส่วนประเทศไทยมี นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย ประธานคณะกรรมการเขตแดน นำคณะทำงานเข้าร่วม
โดยก่อนพิธีเปิดการประชุมได้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างประธาน JBC ไทยและประธาน JBC กัมพูชา ใช้เวลาประมาน 30 นาที จึงได้ทำพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ ต่อด้วยการประชุมแบบเต็มคณะ
สำหรับประเด็นหลักที่มีหารือในการประชุมครั้งนี้ คือ1.กรณีที่ประชาชนกัมพูชารุกล้ำพื้นที่อธิปไตยไทย บริเวณบ้านหนองจาน–หนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว ซึ่งที่ประชุม GBC เมื่อวันที่ 10 ก.ย.68 ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้การประชุม JBC ดำเนินการต่อ
และ 2. ฝ่ายไทยจะแจ้งให้กัมพูชา ได้ทราบถึงแผนการสร้างรั้วแนวตรง เชื่อมหลักเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันแล้ว พร้อมเสนอให้เร่งรัดแก้ไข TOR ปี 2003 เพื่อเปิดทางให้ใช้เทคโนโลยี ไลดาร์ (LiDAR) ในการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่มีความละเอียดสูง
โดยการประชุมครั้งนี้ไม่มีการหารือเรื่องการปักปันเขตแดนแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ประชุม JBC ที่ จ.จันทบุรี จะยังมีประชุมต่ออีก 1 วัน คือ ในวันพรุ่งนี้ และหลังจบการประชุมจะได้มีการแถลงข่าวผลการหารือในประเด็นต่าง ๆ แก่สื่อมวลชนต่อไป