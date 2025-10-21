xs
เทศกาลพลุนานาชาติ ดันยอดจองห้องพัก รร.ริมหาดพัทยาเต็มเกือบหมดแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​-  เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา 2568 ดันยอดจองห้องพักโรงแรมริมชายหาดพัทยาเต็มเกือบหมด นายกสมาคมนักธุรกิจฯ ชี้ปีนี้คึกคักไทย-เกาหลีแห่จองล่วงหน้า แนะนักท่องเที่ยว​หลีกเลี่ยงรถส่วนตัวเข้าพื้นที่จัดงานระหว่างวันที่ 28–29 พ.ย. นี้ 

 

วันนี้ ( 21 ต.ค.) ​น.ส.ชุติมา จิระมงคล นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวพัทยา–ชลบุรี เผยถึงการจัดงาน “เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา” ที่กำลังจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28–29 พ.ย.นี้้ ว่าได้สร้างความคึกคักให้กับภาคการท่องเที่ยวเมืองพัทยาเป็นอย่างมาก โดยพบว่าขณะนี้พบว่ามียอดจองห้องพักล่วงหน้าในโรงแรมต่างๆที่อยู่บริเวณชายหาดพัทยา เต็มเกือบ 99% ส่วนที่เหลืออีก 1 % เป็นการเพียงห้องสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน

โดยนักท่องเที่ยวที่ทำการจองห้องพักล่วงหน้าส่วนใหญ่เป็นชาวไทย  และนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ เนื่องจากประเทศเกาหลีใต้ เคยมอบรางวัลยกย่องให้ "เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา" เป็นหนึ่งในงานพลุที่มีความโดดเด่นด้านการแสดงและการบริหารจัดการระดับนานาชาติ จนทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี


น.ส.ชุติมา ยังกล่าวอีกว่าแม้โรงแรมริมชายหาดพัทยาจะเต็มเกือบหมดแล้ว แต่ก็ยังมีที่ที่พักในโซนใกล้เคียง เช่น ถนนพัทยาสาย 3 และหาดจอมเทียน ที่ยังพอมีห้องว่างสำหรับนักท่องเที่ยว และยังสามารถชมความงามของพลุได้ชัดเจนไม่แพ้กัน 


ทั้งนี้เทศกาลพลุพัทยา ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญระดับประเทศที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองพัทยาให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของไทย จึงทำให้
ในช่วงวันจัดงาน เมืองพัทยา จำเป็นต้องปิดการจราจรบนถนนชายหาดตลอดแนว เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของนักท่องเที่ยว 

" การปิดถนนในจุดดังกล่าว จะส่งผลต่อเส้นทางเชื่อมต่ออื่น ๆ เช่น ถนนพัทยาสาย 2 และสาย 3 ทำให้สภาพการจราจรในเมืองหนาแน่นมาก จึงขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่เมืองพัทยาจัดเตรียมไว้แทนการนำรถส่วนตัวเข้าพื้นที่"

ทั้งนี้จากข้อมูลของเมืองพัทยา พบว่าในปี 2567 ที่ผ่านมา เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา  สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้กว่า 400,000 คน และตลอด 2 วันของการจัดงาน ยังพบอีกตลอดแนวชายหาดระยะทางกว่า 2.7 กิโลเมตร เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ส่งผลให้ร้านค้า ร้านอาหาร และที่พักมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก

พร้อมขอฝากเตือนให้นักท่องเที่ยวให้เตรียมตัวล่วงหน้า ทั้งเรื่องเวลาเดินทางและการชำระเงิน เนื่องจากในช่วงคนหนาแน่นสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอาจมีปัญหาขัดข้อง ทำให้การโอนเงินหรือใช้งานแอพพลิเคชันล่าช้า จึงควรเตรียมเงินสดไว้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวก









