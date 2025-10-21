จับเท่าก็ไม่หมด แรงงานเขมรลอบเข้าไทยล่าสุดจับได้อีก 22 คนบอกกัมพูชา ศก.ไม่ดี

สระแก้ว –จับเท่าไรก็ไม่หมด แรงงานเขมรลอบข้ามแดนเข้าไทยล่าสุดจับได้อีก 22 คนหวังหางานก่อสร้างที่ชลบุรีเหตุเศรษฐกิจในประเทศไม่ดีจนไม่มีงานทำ ยอมเสียค่านายหน้ารายละ 3,000-5,000 บาทแต่สุดท้ายไม่รอด
เมื่อเวลา 03.00 น. วันนี้ ( 21 ต.ค.) เจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพา โดยชุดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 และร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4 ภายใต้การนำของ พ.ต.ต.สุทธิพงษ์ มาลัย ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.4 ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดป้องกันและปราบปราม ร้อย ตชด.126 เข้าควบคุมตัวชาวกัมพูชา 22 คน เป็นชาย 14 คน และหญิง 8 คน ขณะลักลอบเดินเท้าข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทยบริเวณไร่อ้อยท้ายหมู่บ้านหนองจาน ระหว่างจุดปฏิบัติการที่ 40–41 บ้านหนองจาน ม. 3 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
ซึ่งอยู่ห่างแนวชายแดนไทย–กัมพูชาประมาณ 4–5 กิโลเมตร โดยเจ้าหน้าที่ได้สังเกตเห็นกลุ่มบุคคลต้องสงสัยหลบซ่อนอยู่ในความมืด ท่าทางมีพิรุธ จึงเข้าทำการตรวจสอบอย่างระมัดระวัง ซึ่งก็พบว่าทั้งหมดไม่มีเอกสารการเดินทางหรืออนุญาตทำงานแต่อย่างใด จึงควบคุมตัวทั้งหมดไปทำการสอบสวน
จากการสอบถาม นายเมา ไม อายุ 18 ปี หนึ่งในผู้ถูกจับกุมให้การว่าตนเองและเพื่อนแรงงานทั้งหมดได้ลักลอบเดินทางมาจากฝั่งกัมพูชา โดยใช้เส้นทางธรรมชาติโดยมีเป้าหมายไปทำงานก่อสร้างใน จ.ชลบุรี เพราะในประเทศกัมพูชาสภาพเศรษฐกิจไม่ดีและหางานทำไม่ได้
จึงยอมจ่ายเงินให้กับนายหน้าชาวกัมพูชา คนละประมาณ 3,000–5,000 บาท เพื่อให้พาข้ามแดนมายังฝั่งไทย ซึ่งนายหน้าได้นำตัวมาส่งถึงแนวชายแดน ก่อนส่งต่อให้ผู้นำทางฝั่งไทยแต่สุดท้ายได้ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและเข้าจับกุมเสียก่อน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดว่าเป็นบุคคลต่างด้าว (ชาวกัมพูชา) หลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต”พร้อมทั้งแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับกุมให้ทราบ ซึ่งผู้ถูกจับกุมทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
เจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปยัง กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4 (ร้อย ฉก.ตชด.4) เพื่อทำบันทึกจับกุม ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
การจับกุมดังกล่าวอยู่ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ปาริชาติ บรรจงปรุ ผกก.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 และ พ.ต.ท.สมเดช สินศิริ รอง ผกก.ตชด.126 ที่ได้สั่งการให้เข้มงวดการลาดตระเวนและซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน
สำหรับแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ถือเป็นเส้นทางที่แรงงานต่างด้าวนิยมลักลอบข้ามเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีพื้นที่ป่าโปร่งและเส้นทางธรรมชาติหลายจุด ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวน เฝ้าตรวจทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ทั้งการลักลอบเข้าเมือง ยาเสพติด และการค้ามนุษย์