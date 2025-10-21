“วพบ.นครราชสีมา”จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน“วันพยาบาลแห่งชาติ”

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- วพบ.นครราชสีมา จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2568 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จย่า” ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของไทย พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พยาบาลพี่เลี้ยงดีเด่น
วันนี้ ( 21 ต.ค.68) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (วพบ.) นครราชสีมา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2568” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของชาติ
ภายในงานมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร วิบูลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกชั้นปี ศิษย์เก่า และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม และมูลนิธิด้านการพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ในโอกาสนี้ ประธานในพิธีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พยาบาลพี่เลี้ยงดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความมุ่งมั่น เสียสละ และทุ่มเทในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล พร้อมรับชมการแสดงขับร้องประสานเสียงโดยนักศึกษาพยาบาล และชมนิทรรศการ “น้อมรำลึกสมเด็จย่า” ซึ่งจัดแสดงพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าที่ทรงสร้างคุณูปการต่อวงการพยาบาลและสาธารณสุขไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร วิบูลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงเป็น “แม่ของการพยาบาลไทย” และเป็นโอกาสในการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นพยาบาลให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ให้ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพ และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้เป็นวันสำคัญของชาติ ได้แก่ “วันพยาบาลแห่งชาติ” “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” “วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ” “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” และ “วันอาสาสมัครไทย”