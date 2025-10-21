ตลาดสดบางลำพูจัดโปรใหญ่เทศกาลกินเจ ซื้อครบ200ลุ้นโชคทองทั้งคนกินคนขาย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เทศกาลกินเจที่ขอนแก่นปีนี้คึกคัก ร้านอาหารเจในตลาดสดบางลำพูมีคนขายมากกว่า 30 ร้านเยอะกว่าปีก่อน แม้ราคาวัตถุดิบแพงขึ้น แต่ราคาขายแต่ละร้านไม่ได้ปรับเพิ่มเหตุเศรษฐกิจไม่ดีกำลังซื้อลูกค้าน้อย
ด้านเจ้าของตลาดจัดโปรแจกทองดึงคนกินเจเข้าตลาด ซื้ออาหารเจครบ 200 บาท ได้สิทธิลุ้นทองหนัก 1 กรัม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(21 ต.ค.)ที่ตลาดสดบางลำพู เขตเทศบาลนครขอนแก่น บรรยากาศเทศกาลกินเจ ได้เริ่มแล้ว พ่อค้า แม่ค้า ต่างนำอาหารเจมาจำหน่าย ให้กับลูกค้าได้เลือกรับประทาน ไม่ว่าจะเป็นเมนูน้ำปั่นผลไม้ น้ำเต้าหู้ปั่น ก๋วยเตี๋ยว อาหารหลากหลายเมนู รวมทั้งพิซซ่าหน้าต่างๆ แต่เป็นพิซซ่าสูตรเจที่ทางร้านค้า ได้นำมาขายให้กับคนที่กินเจ ได้รับประทานในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ ราคาเริ่มต้นเพียง 20 บาทเท่านั้น ทำให้ตลอดทั้งวัน มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้ออาหารเจรับประทานอย่างไม่ขาดสาย เนื่องจากทางตลาดได้จัดโปรโมชั่นแจกทองคำน้ำหนัก 1 กรัม มูลค่า 5,000 บาท ให้กับลูกคาที่ซื้อครบทุก 200 บาท ซึ่งทางร้านค้าเองก็มีสิทธิลุ้นโชคด้วยเช่นกันอีก 1 กรัม
นางสาวนิศาชล วงค์ภูมี อายุ 59 ปี แม่ค้าอาหารเจ กล่าวว่า วันนี้กินเจวันแรกถือว่าใช้ได้คึกคักดีแต่ยังคิดว่าปีที่แล้วดีกว่าเล็กน้อย อาจเพราะเศรษฐกิจไม่ดี คนไม่ค่อยมีเงินใช้จ่าย ขณะที่คนขายเพิ่มขึ้น ส่วนราคาวัตถุดิบแพงขึ้นทุกอย่าง ผักขึ้นราคาแทบทุกตัว กะหล่ำปีที่แล้วถุง 10 กก. ราคา 100 บาท ปีนี้ขึ้นมาเป็นถุงละ 150 บาท ผักคะน้าปีที่แล้ว 120 บาท ปีนี้ 150-160 บาท ต่อ 5 กก. ราคากระโดดขึ้นมาช่วงเทศกาลกินเจโดยเฉพาะแต่ที่ร้านขายราคาถูกกว่าปีที่แล้ว ปีที่แล้วตักกับข้าว 1 อย่าง 50 บาท ปีนี้ตัก 40 บาท
“เราต้องดึงลูกค้าเข้าร้าน ถ้าไม่ขายแบบนี้จะสู้ร้านอื่นไม่ได้ เสียดายโครงการคนละครึ่งพลัสที่รัฐบาลแจกมาช้าไป ตอนแรกลุ้นว่าจะทันเทศกาลกินเจ แต่ปรากฏว่าไม่ทัน ถ้าทันจะดีมากเพราะยอดขายจะเพิ่มขึ้นมากๆ”นางสาวสิศาชลกล่าว
ด้านนางสาวอารยา เนียมประดิษฐ์ เจ้าของตลาดสดบางลำพู กล่าวเสริมว่าเทศกาลกินเจปีนี้ มีร้านค้าเข้าร่วมขายอาหารเจมากกว่า 30 ร้านค้า ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มวัยรุ่นและคนสูงวัยทุกกลุ่ม มีอาหารหลากหลาย มีทั้งอาหารเจสำเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ไก่เจ พิซซ่าเจ ที่สำคัญราคาไม่แพง ทุกคนสามารถกินเจได้ อิ่มอร่อย ข้าวราดแกงเริ่มต้นที่ ราด 2 อย่าง 30 บาท สำหรับราคาวัตถุดิบแพงขึ้นเกือบทุกชนิด ผัก โปรตีนเกษตร ขยับขึ้นมานิดหน่อย แต่สำหรับราคาขายอาหารยังเท่าเดิมพ่อค้า
แม่ค้าตรึงราคาไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพราะถ้าขยับราคาสูงกว่านี้คนจะไม่มีกำลังซื้อ แต่ที่รู้สึกเสียดายโครงการคนละครึ่งพลัสของทางรัฐบาลที่ออกมาใช้ไม่ทันเทศกาลกินเจ อยากให้คนมีโอกาสลองอาหารเจกันเยอะกว่านี้หากเปิดใช้เร็วกว่านี้ คิดว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกินเจได้อย่างมาก
สำหรับไฮไลท์ปีนี้คือกินเจแจกทองสวนกระแสทองคำ 60,000 บาท อยากเป็นกำลังใจให้คนกินเจให้ตลอดทั้งเทศกาลจึงมีรางวัล ป้ายทองคำสำหรับลูกค้าซื้ออาหารเจภายในงานครบ 200 บาท รับคูปอง 1 ใบ เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จับแจกทองวัน 29 ต.ค. 68 เป็นรางวัลป้ายทองคำหนัก 1 กรัม มูลค่าประมาณ 5,000 บาท 1 รางวัล และสำหรับรางวัลร้านค้าแจก ป้ายทองคำหนัก 1 กรัม 1 รางวัล มลูค่า 5,000 บาท 1 รางวัล และเครื่องใช้ไฟฟ้าแจกทุกวันและของที่ระลึกอีกมากมาย อยากให้คนกินเจมีความสุขกินได้ทุกวัน 10 วันต้องให้ครบ ถูกดี มีกำลังใจ สุขภาพดีไปด้วยกัน อิ่มท้อง อิ่มอร่อย อิ่มบุญ