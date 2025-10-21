ประกวดนางสาวไทยชลบุรี 2569 เปิดรับสมัครสาวงามร่วมเฉิดฉายสู่เวทีระดับประเทศ

เวทีแห่งเกียรติยศ “นางสาวไทย ชลบุรี” ประจำปี 2569 เปิดรับสมัครสาวงามทั่วจังหวัด ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เพื่อเฟ้นหาตัวแทนจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ภายใต้แนวคิดการยกระดับคุณค่า ความงาม และศักดิ์ศรีของสตรีไทยสู่สากล
ผู้สมัครต้องเป็น เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมแสดงศักยภาพและความสามารถในฐานะตัวแทนแห่งความงามของชลบุรี บนเวทีที่เต็มไปด้วยเกียรติยศและความภาคภูมิใจ พร้อมโอกาสก้าวสู่การประกวด “นางสาวไทย” ระดับประเทศ
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เพจ “นางสาวไทย ชลบุรี – MT Chonburi”
กรอกแบบฟอร์มสมัครได้ที่ >> https://forms.gle/oKxkLWB7WsyDNjM88
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 065-426-3909 และ 094-960-2656
ร่วมเปิดประตูแห่งโอกาส สู่วงการนางงามระดับประเทศ กับเวที “นางสาวไทยชลบุรี 2569” ที่พร้อมเฉิดฉายความงาม ความสามารถ และตัวตนของหญิงไทยยุคใหม่สู่สายตาทั่วประเทศ.