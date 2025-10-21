xs
จันทบุรีเดือด!! คปท. ตั้งเวทีต้านประชุม JBC สมัยพิเศษ ลั่น “ยกเลิก MOU 43–44"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จันทบุรี -​ จันทบุรีเดือด! " ตั๊ม- พิชิต ไชยมงคล "นำ คปท. ตั้งเวทีต้านประชุม JBC สมัยพิเศษ ลั่น “ยกเลิก MOU 43–44 หยุดเสียดินแดนไทย” จี้รัฐบาล อย่าอ่อนข้อกัมพูชาชี้หาความจริงใจไม่ได้

เมื่อเวลา 08.30 น.วันนี้ ( 21 ต.ค.)​ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ที่นำโดย นายพิชิต ไชยมงคล และ นายประกอบกิจ อินทร์ทอง ได้ตั้งเวทีปราศรัยคัดค้านการประชุม JBC อย่างเป็น ที่บริเวณด้านหน้าโรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา หรือ JBC (Joint Boundary Commission) สมัยพิเศษที่ จ.จันทบุรี 

พร้อมยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงถึงรัฐบาลผ่าน นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี​ เพื่อให้ส่งต่อไปยังรัฐบาล โดยมีข้อเรียกร้องสำคัญ 3 ข้อ ได้แก่1. เลื่อนการประชุม JBC สมัยพิเศษออกไปอย่างไม่มีกำหนด 2. ยื่นหนังสือประท้วงต่อรัฐบาลกัมพูชา กรณีแสดงท่าทีไม่จริงใจต่อการแก้ไขปัญหาชายแดน และ 3. ยกเลิก MOU 43–44 ทันที เพื่อยุติความเสี่ยงด้านดินแดนและอธิปไตย

ทั้นี้การประชุมดังกล่าวจะเริ่มขึ้นในเวลา 11.00 น.ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มมีสมาชิก คปท.จันทบุรี ทยอยเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริเวณโดยรอบถูกประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวังความสงบ และมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันเหตุเผชิญหน้าหรือความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้น

 


จี้รัฐบาล “หยุดถอย – หยุดขายชาติ”

ขณะที่บนเวทีปราศรัย แกนนำ คปท. ได้กล่าสโจมตีรัฐบาลไทยว่ากำลังเดินเกมทางการทูตแบบ “อ่อนข้อ” ต่อกัมพูชา โดยเฉพาะกรณีการเร่งรัดประชุม JBC ทั้งที่ยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ เขตแดนทางบกและทางทะเล รวมถึงพื้นที่ทับซ้อนบริเวณปราสาทพระวิหาร และแนวชายแดนด้านจังหวัดสระแก้ว–ศรีสะเกษ

แกนนำระบุว่า กัมพูชาไม่ได้มีท่าทีจริงใจในการแก้ปัญหาชายแดน หลัง พล.อ.ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา แสดงท่าทีปฏิเสธการเจรจาหยุดยิงก่อนหน้านี้ กลุ่มผู้ชุมนุมจึงมองว่าบรรยากาศความสัมพันธ์ยังไม่มีเสถียรภาพเพียงพอสำหรับการประชุม JBC

ไฮไลต์สำคัญของการชุมนุมครั้งนี้ คือการเรียกร้องให้ยกเลิก MOU 43 และ MOU 44 ซึ่งถูกมองว่าเป็นต้นตอของความเสี่ยง “เสียดินแดน” โดยมีการอธิบายบนเวทีว่า:


สำหรับ MOU 43 (พ.ศ. 2543) เป็นข้อตกลงจัดตั้งคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา (JBC) เพื่อสำรวจและปักปันเขตแดนทางบก ซึ่ง คปท. เห็นว่ามีปัญหา เพราะอ้างอิง “แผนที่ 1:200,000 ของฝรั่งเศส” ที่ไทยไม่เคยยอมรับ แต่กลับถูกกัมพูชานำไปใช้เป็นหลักฐานในคดีปราสาทพระวิหารต่อศาลโลก

ส่วน MOU 44 (พ.ศ. 2544) เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับ เขตทางทะเลและทรัพยากรธรรมชาติในทะเลอ่าวไทย ซึ่ง คปท. ระบุว่าอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงระยะยาวของไทย

กลุ่มผู้ชุมนุมย้ำว่า “ก่อนเจรจา ต้องยกเลิก MOU 43–44 ก่อน” เพื่อปกป้องอธิปไตยและดินแดนของชาติ พร้อมระบุว่า ข้อตกลงทั้งสองฉบับเปิดช่องให้กัมพูชารุกคืบและไทยถูกผูกมัดในการเจรจาอย่างไม่เป็นธรรม

และบนเวทีมีการตอกย้ำถึงข้อผูกพันตามมติ คณะกรรมาธิการเขตแดนทั่วไป (GBC) ที่ทั้งสองประเทศเคยลงนามร่วมกันเรื่อง การเก็บกู้ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดคงค้างตามแนวชายแดน ซึ่งยังไม่คืบหน้า คปท. จึงถามกลับรัฐบาลว่า“ยังไม่คุ้มครองความปลอดภัยประชาชนตัวเอง แล้วจะไปรีบปักปันเขตแดนทำไม?”




การชุมนุมในครั้งนี้มีมวลชนเข้าร่วมประมาณ 200 คน มีกองร้อยควบคุมฝูงชนและกำลังความมั่นคง จากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนำโดยพันตำรวจตรีผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ตั้งแนวรักษาความสงบเรียบร้อย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียด แต่ยังไม่มีเหตุรุนแรง

แกนนำยืนยันว่า การจัดเวทีเป็นไปตามหลักสันติวิธี และพร้อมเคลื่อนไหวต่อเนื่องหากรัฐบาลเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้อง

สถานการณ์ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการประชุม JBC ครั้งนี้เกี่ยวพันกับประเด็นความมั่นคงระดับชาติ และอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย–กัมพูชาในหลายมิติ ทั้งด้านเขตแดน เศรษฐกิจ และการทหาร
