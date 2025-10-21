จังหวะเป๊ะมาก! “พี สะเดิด”เตรียมนำช้างน้อยแสนรู้เปิดคอนเสิร์ตหนุนสร้าง รพ.ช้างแม่แตง

เชียงใหม่ - พอ intro สาวกระโปรงเหี่ยน ดังขึ้นเท่านั้น น้องสะบัดงวงส่ายหัวโยกสะโพกตามจังหวะเป๊ะ..ศูนย์วิชัยช้างฯ มช.-ททท.สมาคมสหพันธ์ช้างไทย-สหพันธ์ท่องเที่ยวฯ หนุน “พี สะเดิด” ศิลปินดัง เปิดคอนเสิร์ต นำช้างน้อยแสนรู้ขึ้นเวทีโชว์สเต็ป 9 พ.ย.นี้ ระดมทุนสร้าง รพ.ช้างแม่แตง
ศิลปินพี สะเดิด นายพีรพัฒน์ สวัสดิ์มูล , ศ.ปฎิบัติ ดร.นส.พฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , นางสาวฉัตรชนก ทองสัมฤทธิ์ รอง ผอ.ททท.สำนักงานเชียงใหม่ , นายบพิตร ชัยเลิศ นายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทย และผู้บริหารปางช้างแม่แตงนายอภิชิต ดวงดี อุปนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อช้างไทย อะคูสติกคอนเสิร์ต “ เรารักประเทศไทย.. อนุรักษ์ช้างไทย” ณ ปางช้างแม่แตง อ.แม่แตง เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568
โดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ ,สมาคมสหพันธ์ช้างไทย , สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง และปางช้างแม่แตง โดยมีสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนการจัดงาน
นายพีรพัฒน์ สวัสดิ์มูล หรือ พี สะเดิด ศิลปินชื่อดัง เปิดเผยว่า รู้สึกประทับใจและรักช้างไทยมานานแล้ว และทำโครงการเรารักประเทศไทย เดินทางไปแสดงในหลายประเทศทั่วโลก ได้เล็งเห็นคุณค่าของช้างไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก จึงมีแรงบันดาลใจที่อยากประชาสัมพันธ์ความน่ารักแสนรู้ของช้างไทยให้มากขึ้น และอยากชวนพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนกลุ่มคนที่เลี้ยงดูแลช้าง และช้างที่ป่วยให้ได้รับการดูแลให้ดียิ่งๆขึ้นไป
“ตนได้เคยมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงตลอดชีวิต ซิงเกิลล่าสุดที่ปางช้างแม่แตง และได้สัมผัสถึงความน่ารักแสนรู้ของช้างที่นี่ จึงอาสามาจัดมินิคอนเสิร์ตการกุศล “ เรารักประเทศไทยอนุรักษ์ช้างไทย ” ในครั้งนี้ เพื่อหารายได้สนับสนุนโรงพยาบาลช้างอำเภอแม่แตงที่กำลังก่อสร้างซึ่งจะมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ปี 2569 แต่ยังขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์ต่างๆ และต้องการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมช้างไทย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช้างไทยด้วย”
ศ.ปฏิบัติ ดร. น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีโครงการที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลช้างที่ อ.แม่แตง ได้รับมอบที่ดินจากสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มาเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังขาดงบประมาณในด้านต่างๆ
ต่อมานางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ได้บริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาลช้างเป็นจำนวน 49.25 ล้านบาท ซึ่งได้เริ่มปรับปรุงพื้นที่เพื่อก่อสร้าง และมีกำหนดการวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ แต่ยังคงขาดแคลนงบประมาณในด้านของอุปกรณ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์อีกมาก ต้องขอขอบคุณคุณพี สะเดิด ศิลปินผู้มีใจรักช้างไทย ที่มาช่วยเหลือโดยการจัดคอนเสิร์ตให้
ศ.ปฏิบัติ ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ยังได้กล่าวอีกว่า อำเภอแม่แตงมีประวัติศาสตร์เกี่ยงข้องกับช้างมาอย่างยาวนาน มีหมู่บ้านบ้านช้าง มีตำบลกื้ดช้าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้มีความเกี่ยวพันกับช้างมาแต่ครั้งในอดีตแน่นอน
และที่สำคัญอำเภอแม่แตง มีช้างบ้านอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าเป็นชุมชนช้างบ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ โดยมีช้างอาศัยอยู่ที่ อ.แม่แตง ในปัจจุบันนี้ประมาณ 500 เชือก ส่วนเชียงใหม่ ทั้งจังหวัดมีช้างบ้านทั้งหมดประมาณ 900 เชือก ขณะที่สุรินทร์มีประชากรช้างมากที่สุดในประเทศไทย กว่า 2,000 เชือก กระจายอยู่ทั้งจังหวัด
การที่มีช้างอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก จึงเห็นควรว่าต้องมีโรงพยาบาลช้าง ซึ่งจะมามาดูและช้างในพื้นที่ และทั้ง จ.เชียงใหม่ รวมถึงช้างในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้ เป็นการแบ่งเบาภาระจาก โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง ได้เป็นอย่างดี
ด้านนายบพิตร ชัยเลิศ นายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทย และผู้บริหารปางช้างแม่แตง เปิดเผยว่า ได้รับการติดต่อจากพี สะเดิด ว่าจะจัดทำโครงการดีๆ เพื่อช้างไทย จึงได้ประสานงานกันเป็นระยะๆ จนได้กำหนดวันที่จะจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ขึ้นมาในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ นำรายได้หักค่าใช้จ่าย มอบให้โรงพยาบาลช้างแม่แตง ( ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ) เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์ต่างๆ
สำหรับการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ จะได้ชมการแสดงช้างน้อยแสนรู้ ณ ลานการแสดงช้างน้อยแสนรู้ปางช้างแม่แตง การประมูลภาพวาดของศิลปินช้างน้อยธันวา ซึ่งจะวาดรูปร่วมกับพี สะเดิด ในรูปแบบของ collaboration art หรือที่เรียกกันว่างานคอลแล็บ ซึ่งคือการร่วมมือกันสร้างงานศิลปะนั่นเอง
และผู้ที่ซื้อบัตรร่วมงานก็จะได้เข้าร่วมกินข้าวแลงในบรรยากาศกาดหมั้วคัวฮอม ในรูปแบบการรับประทานอาหารแบบพื้นเมืองล้านนา และตามด้วยการรับชมการแสดงดนตรีของศิลปิน พี สะเดิดซึ่งจะศิลปินรับเชิญคนสำคัญคือ สุนทรี เวชานนท์ พร้อมด้วย ลานนา คัมมินส์ ศิลปินล้านนาซึ่งรักและผูกพันกับช้าง รวมถึงจะมีศิลปินรับเชิญอื่นๆ อีกที่กำลังประสานงานกันเพื่อคอนเสิร์ตช่วยช้าง ภายใต้บรรยากาศของงานจะเป็นธีมล้านนาประยุกต์ นั่งคุยกัน เล่าเรื่องช้าง ร้องเพลงให้ฟัง กินข้าวแลงกาดหมั้วคัวฮอม
นางสาวฉัตรชนก ทองสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักเชียงใหม่ กล่าวว่า การท่องเที่ยวช้างไทย ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมานานแล้ว ช่วงหลังนักท่องเที่ยวก็ให้ความสำคัญ-สนใจด้านการดูแลช้างไทย ขณะที่รูปแบบการท่องเที่ยวช้างไทยก็มีตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้น ซึ่งทาง ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ยินดีที่มีงานคอนเสิร์ตเพื่อช้างไทยในครั้งนี้ขึ้นมา และพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่
นายอภิชิต ดวงดี อุปนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง บอกว่าตนก็เป็นชาวช้างอีกหนึ่งคน มีปางช้างอยู่ที่ อ.แม่แตง รู้สึกมีความยินดีที่มีศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับชาติได้ให้ความสำคัญกับช้างไทย และได้ลงมือทำจริงๆ อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ต้องบอกว่าขอขอบพระคุณที่เมตตาและช่วยเหลือช้างไทย รู้สึกซาบซึ้งและได้กำลังใจในการที่จะดูแลช้างไทยต่อไป