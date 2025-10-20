ราชภัฏเพชรบุรีผนึกกำลัง 2 จังหวัด “เพชรบุรี–ประจวบฯ” เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น พร้อมติดตั้งเครื่องวัด PM 2.5 แบบเรียลไทม์

เพชรบุรี - มรภ.เพชรบุรี จัดเวทีระดมความเห็นและลงนาม MOU กับจังหวัดเพชรบุรี–ประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าโครงการ “1 คณะ 1 อำเภอ” ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม พร้อมวางแผนติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง PM 2.5 แบบเรียลไทม์ทั่วจังหวัด
วันนี้( 20 ต.ค.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระดมความคิดเห็นการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2570” ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดยมุ่งพัฒนา 3 โครงการสำคัญ ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามนโยบาย “1 คณะ 1 อำเภอ” จังหวัดเพชรบุรี 2. โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามนโยบาย “1 คณะ 1 อำเภอ” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ทั้งสองจังหวัด
การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก พร้อมกันนี้ได้หารือแผนติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง PM 2.5 แบบเรียลไทม์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์มลพิษทางอากาศ ลดผลกระทบต่อสุขภาพ และใช้ข้อมูลเป็นฐานในการวางแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จากนั้นในช่วงบ่าย ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายสำคัญด้านการพัฒนาท้องถิ่น
ภายในพิธี มีผู้แทนระดับจังหวัดเข้าร่วม อาทิ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาคีจากทั้ง 2 จังหวัด
พล.อ.อ.ชลิต กล่าวว่า “การลงนามในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการต่อยอดศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน ด้านมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนตาม SCD University Rankings 2024”
ขณะที่ รศ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวเสริมว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีพื้นที่บริการวิชาการครอบคลุมทั้งจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ การประสานความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการผนึกกำลังระหว่างสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน”
รศ.ดร.พัชรศักดิ์ ยังระบุเพิ่มเติมว่า การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เน้น “การสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก” และส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางทางวิชาการของพื้นที่ภาคตะวันตกตอนล่าง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสองจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของพื้นที่อย่างเป็นระบบ วางแผนจัดทำโครงการงบประมาณปี 2570 และยกระดับสู่ “ชุมชนรักษ์โลก” ด้วยระบบตรวจวัด PM 2.5 แบบเรียลไทม์ สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง