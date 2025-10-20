โดนตัวไหนมา ต่างชาติเมาเพี้ยนยืนแก้ผ้ากลางสี่แยกไฟแดงพัทยาใต้ ตร.เร่งจับตัวส่งโรงพยาบาล

ศูนย์ข่าวศรีราชา-โดนตัวไหนมา ชายชาวต่างชาติยืนแก้ผ้ากลางสี่แยกไฟแดงพัทยาใต้ ทำผู้ใช้รถใช้ถนนรวมทั้งหนักท่องเที่ยวแตกตื่น หยิบมือถือถ่ายคลิปวิดีโอเป็นหลักฐาน ด้าน ตร.ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนดำเนินการตามกฏหมาย พบอยู่ในสภาพมึนเมาอย่างหนักแต่ยังไม่รู้เพราะผิดสุรา หรือยาเสพติด
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ ( 20 ต.ค. ) พ.ต.ท.ภาณุพงศ์ นิ่มสุววรณ์ สว.จร.สภ.เมืองพัทยา ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชาวต่างชาติ เดินแก้ผ้าอยู่กลางสี่แยกไฟแดงพัทยาใต้สาย 2 (แยกวัดชัยมงคล) ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงประสานตำรวจสายตรวจนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบ พบชายชาวต่างชาติไม่ทราบสัญชาติ รูปร่างสูงใหญ่ อายุประมาณ 40 ปี ยืนอยู่กลางสี่แยกไฟแดง สภาพแก้ผ้าเปลือยกายล่อนจ้อน และยังวิ่งไล่ทุบรถยนต์ที่ผ่านไปผ่านมา
ขณะที่ในบางช่วงยังยืนกางแขนเงยหน้าหันไปทางพระอาทิตย์ พร้อมสวดมนต์ขอพรจากพระเจ้า ทำชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่เห็นเหตุการณ์ต่างพากันมึนงง กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตัดสินใจเข้าควบคุมตัว จนทราบว่าชาวต่างชาติรายดังกล่าวตัวอยู่ในอาการมึนเมา พูดจาฟังไม่รู้เรื่อง จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ
นายฉัตรชัย อายุ 51 ปี วินรถจักรยานยนต์รับจ้างละแวกดังกล่าว ทราบว่าได้เห็นชายชาวต่างชาติมีอาการคุ้มคลั่งเดินแก้ผ้ามาตามถนนพัทยาใต้ ก่อนจะมายืนหยุดกลางสี่แยกไฟแดง และวิ่งไล่ทุบรถยนต์ที่ผ่านไปผ่านมา จึงตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และพยายามกันชาวต่างชาติรายนี้ไม่ให้ไปไหน
กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึง และจับตัวส่งโรงพยาบาล โดยมีชาวบ้านจำนวนมากพากันใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพ
บันทึกภาพเหตุการณ์ เช่นเดียวกับกล้องวงจรปิดของเมืองพัทยา ที่จับภาพพฤติกรรมของชาวต่างชาติรายนี้ได้อย่างชัดเจน
ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าชาวต่างชาติรายนี้ เมาสุรา หรือเมาสิ่งเสพติดใดกันแน่