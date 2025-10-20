น้ำท่วมยังสาหัส ชาวอยุธยา โอดน้ำท่วมนานร่วม 2 เดือนแล้ว

พระนครศรีอยุธยา - น้ำท่วมยังสาหัส ชาวบ้านโอดน้ำท่วมนานร่วม 2 เดือน ดีใจได้ไม่กี่วันน้ำลด กลับมาท่วมสูงอีกแล้ว จากการที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ปรับเพิ่มระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน ในอัตรา 2,500 ลบ.ม./วินาที
วันนี้( 20 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จากการที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ปรับเพิ่มระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน ในอัตรา 2,500 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย คลองสาขาต่างๆ ที่รับมวลน้ำจากแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยา กลับมามีปริมาณเพิ่มสูง ระดับน้ำที่ก่อนหน้าที่ลดระดับลงไป ประมาณ 10 ซม. กลับมาเพิ่มสูงกว่าเดิม ส่งผลกระทบให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมซ้ำอีกครั้ง ระดับน้ำที่ขึ้นแล้วลงมาแล้ว เป็นครั้งที่ 4 แล้ว
ที่ชุมชน ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา พบว่าระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในชุมชน เป็นเวลากว่า 2 เดือนแล้ว ถนนทางเข้าชุมชนน้ำท่วมสูง ชาวบ้านต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกไนชุมชนเพื่อไปทำงานประจำ ไปประกอบอาชีพค้าขาย รวมถึงออกไปซื้ออาหารกักตุนในบ้าน
นาง สมพิศ ลายพิกุล อายุ 70 ปี ชาว ตำบลบ้านป้อม กล่าวว่าบ้านของตนเองติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา น้ำท่วมทุกปี แล้วแต่จะมากหรือน้อย ปีนี้น้ำท่วมถึงพื้นบ้านต้องงัดพื้นบ้านมาหนุนเป็นที่หลับที่นอนเก็บข้าวของบางส่วน ต้องใช้เรือพายเข้าออกชุมชน ไปหาซื้ออาหาร เพราะร้านค้าในชุมชนปิด รวมถึงรถกับข้าวเข้ามาขายอาหารสดไม่ได้ คอยพายเรือมารับส่งคนในครอบครัว บางวันพายออกมาแล้ว มาจอดเรือรอบรับกลับเลยพายเข้าออกบ่อยๆเหนื่อย อยากให้ลดลง
น้ำลดลงไปได้ 3 วัน รู้สึกดีใจที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ ฟังจากข่าว่าปรับเพิ่มการระบายน้ำอีกแล้ว น้ำกลับมาท่วมเท่าเดิม ไม่รู้ว่าจะฝากถึงกรมชลประทาน หรือรัฐบาลยังไงก็ช่วยเข้ามาดูเรื่องนี้ เพราะพูดไปก็ไม่ต้องอยู่กับเขาว่าจะทำอย่างไร
ด้านนาย บุญนำ ขันศักดิ์ อายุ 49 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านป้อม กล่าว่า ตำบลบ้านป้อม มีทั้ง 12 ตำบล ถูกน้ำท่วมแล้ว 11 ตำบล ส่วนใหญ่จะท่วมบ้านเรือนที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา เฉพาะลูกบ้านของตนเอง 115 หลังคาเรือนก็ท่วมไป 79 หลัง บางพื้นที่จะไม่ท่วมเพราะอยู่ริมถนน บ้านไหนถ้าไม่มีเรือก็เดือดร้อนหนักเลย น้ำท่วมมันเดือดร้อนกันจริงๆ
ชาวบ้านดีใจที่น้ำลดลงไปได้ 2 – 3 วัน น้ำก็กลับมาท่วมเท่าเดิม ตอนที่น้ำลดลงไปก็ลำบาก เพราะถนนน้ำยังท่วมไม่มากเรือพายไม่ได้ ต้องเดินลุยน้ำ ตอนนี้น้ำกลับมาท่วมเรือพายได้ ช่วงนี้ต้องคอยดูแลลูกหลานกันใกล้ชิด โรงเรียนปิดเทอมด้วย บางจุดน้ำนิ่ง ต้องคอยระวังปลิงเวลาที่ต้องเดินลุยน้ำใต้ถุนบ้าน ชาวบ้านต้องเอารถมาจอดไว้ริมถนนและที่มัสยิด เพื่อความปลอกภัย
ขณะที่สถานการน้ำท่วมภาพรวมใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม 12 อำเภอ 153 ตำบล 933 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 52,508 ครัวเรือน เฉพาะพื้นที่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา กระทบ 20 ตำบล 133 หมู่บ้าน กว่า 8,199 ครัวเรือน