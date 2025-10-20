ผจว.เชียงใหม่นำทีมเดินรณรงค์ชวนลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส-เชื่อช่วยกระตุ้น ศก.ดีเยี่ยม ทำเงินสะพัดในพื้นที่กว่า 4,000 ล้าน

เชียงใหม่ - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำทีมออกเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส พบคนตื่นตัวและส่วนใหญ่ลงทะเบียนวันแรกผ่านฉลุย เชื่อส่งผลดีกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจับจ่ายช่วยเงินสะพัดกว่า 4,000 ล้านบาท
วันนี้ (20 ต.ค. 68) นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มออกเดินจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิงสะพานนวรัฐ ไปตามถนนช้างม่อยไปยังตลาดดอกไม้ และตลาดวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ตามที่ทางรัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิเริ่มวันนี้เป็นวันแรก ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชน รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าที่ตื่นตัวเข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จากการพูดคุยสอบถามประชาชนพบว่าส่วนใหญ่ระบุว่าการลงทะเบียนร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วมาก และพร้อมใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 68 โดยเชื่อว่าโครงการนี้จะส่งผลดีทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมีเม็ดเงินกระจายและสะพัดส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแน่นอน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีบุคคลที่ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสที่มีสิทธิได้รับเงิน 2,400 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ยื่นแบบรายการเสียภาษีทั้งหมดกว่า 300,000 ราย และกลุ่มผู้ที่ไม่ได้ยื่นแบบรายการเสียภาษีประมาณกว่า 600,000 ราย โดยทั้งสองกลุ่มนี้เมื่อได้รับสิทธิและใช้จ่ายจะส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า 4,000 ล้านบาท
ขณะที่เมื่อรวมกับผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ทางรัฐบาลเพิ่มเงินให้เป็นรายละ 1,700 บาท ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับสิทธินับแสนราย น่าจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัสในครั้งนี้เชื่อว่าจะเกิดการใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยที่เบื้องต้นเข้าร่วมโครงการนี้รวมแล้วกว่า 5,000 ราย เพิ่มจากโครงการครั้งก่อนที่เข้าร่วม 2,500 ราย ซึ่งหากผู้ประกอบการรายใดมีความสนใจยังสามารถเข้าร่วมโครงการได้ เพราะขณะนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจากที่อื่นเข้ามาและจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการนี้อีกเป็นจำนวนมาก