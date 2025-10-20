ภาคประชาชนขอนแก่นร้องประธานวุฒิสภาเอาผิด “ส.ว.อังคณา” ปกป้องเขมร

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ภาคประชาชนขอนแก่นยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมส่งถึงประธานวุฒิสภา จี้ตั้งกรรมการสอบสวน-ถอด ส.ว.อังคณา ทั้งเรียกร้องให้ลาออก ฐานสร้างความเสื่อมเสียให้ประเทศไทย กรณีออกมาตำหนิ กัน จอมพลัง เปิดเสียงผี ป่วนชาวเขมร ที่ชายแดน จ.สระแก้ว
วันนี้ (20 ต.ค.) ที่ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดขอนแก่น นายตุลย์ ประเสริฐศิลป์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคพลเมือง จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายชัยชนะ ทัศนนิยม ที่ปรึกษากฎหมายองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคพลเมือง จ.ขอนแก่น เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรม เพื่อประสานต่อไปยังประธานวุฒิสภา ให้ถอดถอนนางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หลังออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับกรณี กัน จอมพลัง เปิดเสียงผีป่วนชาวกัมพูชา พื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ช่วงคืนวันที่ 10-13 ต.ค.ที่ผ่านมา
นายตุลย์ ประเสริฐศิลป์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคพลเมือง จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า เดิมทีจะยื่นหนังสือผ่านสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่นเพื่อผ่านไปยังวุฒิสภา แต่ท่านติดธุระไม่สะดวกรับหนังสือ วันนี้จึงเดินทางมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นเพื่อเรียกร้องให้ประธานวุฒิสภาดำเนินการดังนี้ 1. ให้ตั้งกรรมการสอบฐานความผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง ต่อตำแหน่ง หน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 2. ให้สมาชิกวุฒิสภาคนดังกล่าว ลาออกจากตำแหน่งทันที
และ 3. ให้สังคมลงโทษ (Social Sanction) ต่อไป เพราะการแสดงความคิดเห็นของนางอังคณา นีละไพจิตร ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา เป็นการขยายความขัดแย้งไปในทางที่มีคุณต่อประเทศกัมพูชา และทำให้ราชอาณาจักรไทยได้รับความเสียหายต่อสายตานานาประเทศ ดังนั้นนางอังคณาจึงไม่สมควรจะดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาอันทรงเกียรตินี้ต่อไป
นายชัยชนะ ทัศนนิยม ที่ปรึกษากฎหมายองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคพลเมือง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า การกระทำของนางอังคณา เป็นการเปิดช่องให้องค์กรสิทธิฯของ UN ออกมาพูดในลักษณะตำหนิประเทศไทย เหมือนกับเปิดประตูให้กับอำนาจภายนอกเข้ามาแทรกแซงการทำงานของประเทศไทย การเป็น ส.ว.ต้องมีสำนึกรักชาติมากกว่าประชาชน ในเมื่อคุณมีสำนึกต่ำก็ควรจะถอยออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ผ่านมาหลายวันแล้ว ยังไม่เห็นท่าทีประธานวุฒิสภาจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร ภาคประชาชนจึงต้องมายื่นหนังสือทวงถามและให้ประธานวุฒิสภาตั้งกรรมการสอบสวน ส.ว.อังคณา หากประธานวุฒิสภานิ่งเฉย ถ้ามีช่องทางใดก็จะยื่นถอดถอนประธานวุฒิสภาด้วย โดยจะขอปรึกษาหารือกันก่อน