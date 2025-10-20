มทภ.1-​ผู้ว่าฯ สระแก้วตรวจจุดต้องสงสัยใหม่บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว เตรียมประกาศ "บ้านกำนันลี" เป็นพื้นที่ปลอดภัย หลังเคลียร์บึ้มหมด

สระแก้ว- แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมผู้ว่าฯ สระแก้ว ลงพื้นที่ชายแดนโคกสูง ตรวจจุดต้องสงสัยใหม่พื้นที่ต่อเนื่องบ้านหนองหญ้าแก้ว-หนองจาน เน้นย้ำเร่งคืนพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดให้ประชาชน เผยพื้นที่บุกรุก 60 ไร่ “บ้านกำนันลี” ที่เคยเป็นฐานทหารเขมร ปัจจุบันถูกเคลียร์หมดแล้วเตรียมประกาศเป็นพื้นที่ปลอดภัย
เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ ( 20 ต.ค.) พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วย นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และคณะผู้แทนหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อันตรายต้องสงสัย (ใหม่) และติดตามความคืบหน้าการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ยังหลงเหลือบริเวณ “บ้านหนองจาน – บ้านหนองหญ้าแก้ว” อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่แนวชายแดนไทย–กัมพูชา
โดยมีเจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพา หน่วยเฉพาะกิจที่ 12 (ฉก.12), เจ้าหน้าที่กรมทหารช่าง และหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ และอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ซึ่งจุดแรกของการลงพื้นที่คือบริเวณบ้านหนองจาน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดระยะเร่งด่วน เพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนในเขตชายแดน
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่ทหารกรมทหารช่าง ถึงแนวทางการปฏิบัติงานในการเคลียร์พื้นที่ทุ่นระเบิด พร้อมรับฟังรายงานสภาพพื้นที่จริงจาก พันเอก ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 ซึ่งได้อธิบายถึงยุทธวิธี และขั้นตอนการปฏิบัติ หากพบวัตถุระเบิดในระหว่างการเก็บกู้
จากรายงานพบว่าพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการกั้นเขตเพื่อเก็บกู้มีขนาดประมาณ 60 ไร่ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “บ้านกำนันลี” ซึ่งในอดีตเคยเป็นฐานทหารของกัมพูชา ในช่วงสู้รบเมื่อหลายสิบปีก่อน และปัจจุบันฝ่ายความมั่นคง ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในลำดับต่อไป
นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 และคณะยังได้ลงพื้นที่ต่อเนื่องไปยังจุดที่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับบ้านหนองหญ้าแก้ว พบว่ามีพื้นที่ประมาณ 64 ไร่ ที่ถูกชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาอยู่อาศัยกว่า 135 ครัวเรือน โดยมีแนวสแลนดำกั้นเป็นแนวแบ่งพื้นที่ชัดเจน
พื้นที่ดังกล่าวถูกระบุให้อยู่ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อดำเนินการทวงคืนตามขั้นตอนของคณะกรรมการชายแดนไทย–กัมพูชาต่อไป
โดยจะมีการประสานผ่านช่องทางทางการทูตและการเจรจาระดับพื้นที่ เพื่อยุติความขัดแย้งและรักษาความสงบเรียบร้อยในแนวชายแดน เน้นย้ำสร้างความมั่นใจประชาชน – เดินหน้าเก็บกู้ต่อเนื่อง
"การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้เป็นไปตามแผน พร้อมยืนยันว่า กองทัพบก จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนสามารถกลับมาใช้พื้นที่ทำกินได้อย่างปลอดภัย และขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลรวมทั้งกองทัพ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ทุกตารางนิ้วของพื้นที่ชายแดนจะต้องปลอดภัยก่อนประกาศคืนให้ประชาชน” แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าว
สำหรับการลงพื้นที่ของ แม่ทัพภาคที่ 1 ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนต่อเนื่องหลังจากมีการพบพื้นที่ต้องสงสัยใหม่หลายจุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่ง กองกำลังบูรพา ได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและจัดทำแผนการเก็บกู้ตามลำดับความเสี่ยง และขอเพิ่มอุปกรณ์ รถเก็บกู้ระเบิด พบปะพี่น้องประชาชน ทานข้าวร่วมกันด้วยรอยยิ้มของพี่น้องประชาชน
ด้าน นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เผยว่าจังหวัดได้บูรณาการร่วมกับ กองกำลังบูรพาและหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่หลังการเก็บกู้เสร็จสิ้น โดยเน้นให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ขณะที่บรรยากาศในพื้นที่ชายแดนช่วงบ่ายยังคงสงบเรียบร้อย ไม่มีเหตุการณ์ความตึงเครียด จากฝั่งกัมพูชา ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจต่าง ๆ ยังคงเดินหน้าสำรวจจุดต้องสงสัยเพิ่มเติมในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้วและแนวหลักเขต เพื่อเก็บข้อมูลประกอบแผนปฏิบัติการ ระยะถัดไป