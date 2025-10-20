อึ้งซ้ำ!ผอ.รพ.พุทธชินราช เผย สปสช.โอนเงินให้แค่ 15 ล้าน จากยอดค้างชำระ 238 ล้าน

พิษณุโลก - น่าสงสัย สปสช.ได้งบกลางมา 4,000 ล้าน ยังเคลียร์หนี้ รพ.ไม่ได้..ผอ.รพ.พุทธชินราช เผย สปสช.เพิ่งจ่ายมาแค่ 15 ล้าน จากยอดติดหนี้ค้าง 238 ล้าน แต่ยืนยันรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐาน-จรรยาแพทย์ อาจผลกระทบกรณีจ่ายยา-เงินเดือนลูกจ้างบ้างเท่านั้น
วันนี้ (20 ต.ค.68) นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และแพทย์หญิงรัชริน เบญจวงศ์เสถียร ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
กรณีเงินจากสปสช. ค้างจ่ายโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มียอดค้างชำระ 238 ล้านบาท แม้ล่าสุด สปสช.เพิ่งชำระเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่ก็เป็นการชำระเพียง 15 ล้านบาทเท่านั้น
นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผอ.โรงพยาบาลพุทธชินราช กล่าวว่า แม้จะเกิดปัญหาด้านการเงินดังกล่าว แต่โรงพยาบาลอาจเลือกวิธียืดหนี้จากเจ้าหนี้อุปกรณ์การแพทย์ออกไปก่อน ประชาชนหรือผู้ป่วยมาใช้บริการไม่ต้องเป็นห่วง ยืนยันว่าโรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง จะดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐาน อาจมีผลกระทบทางอ้อมบ้าง
อาทิ การจ่ายยาเวชภัณฑ์ จากเดิมเคยจ่ายยาให้หลายๆเดือน อาจค่อยๆทยอยรับยา และอาจกระทบกับเงินค่าจ้างของบุคลากรลูกจ้างล่าช้าบ้าง แต่จะพยายามจ่ายเงินเดือนให้ตรงเวลาและครบถ้วน
กรณี สปสช.ระบุว่า ปี 68 มียอดเจ็บป่วยมากกว่าคาดการณ์ ซึ่งผู้บริหารมองผิดพลาด ทำให้งบประมาณไม่พอจ่ายแก่โรงพยาบาลนั้น ที่จริงแล้วรัฐบาลเองก็เห็นปัญหา และจัดสรรงบกลางมาให้ 4,000 ล้านบาท แต่เหตุใด สปสช. เคลียร์ปัญหาไม่ได้
แพทย์หญิงรัชริน เบญจวงศ์เสถียร ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก กล่าวว่า สถานการณ์การเงินมีปัญหามาก่อนหน้านี้ ก็พยายามสื่อสารให้ทราบตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้ว จึงมองว่าไม่ค่อยยุติธรรมแก่โรงพยาบาลเหมือนกัน
“ก็จะติดตามการจ่ายคืนของสปสช. หากยังไม่ได้รับการแก้ไข คือเหมือนเดิมไปเรื่อยๆ โรงพยาบาลก็คงรับไม่ไหว ก็เป็นห่วง แต่คำว่า หน้าที่แพทย์หรือผู้ปฎิบัติก็ทำงานแก่ผู้ป่วยเต็มที่ ยืนยันว่า คุณภาพการรักษาต้องมาก่อน ไม่ได้ลดของคุณภาพการรักษา ยังคงเหมือนเดิม อาจเป็นเรื่องของยาเวชภัณฑ์บ้าง”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ มีข่าวแพร่สะพัด สปสช.ค้างการจ่ายเงินแทบทุกหน่วยทั่วประเทศ อาทิ รพ.พุทธชินราช ค้าง 238 ล้าน, รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 46 ล้าน, รพ.อุตรดิตถ์ 237 ล้าน, รพ.อุดรธานี 350 ล้าน, รพ.เพชรบูรณ์ 105 ล้าน, รพ.วิเชียรบุรี 35.8 ล้าน, รพ.หล่มสัก 47 ล้าน, รพ.เลย 35 ล้าน, รพ.ตากสิน 60 ล้าน, รพ.แม่สอด 42 ล้าน, รพ.สุโขทัย 26 ล้าน, รพ.ศรีสังวร 73 ล้าน
ที่ผ่านมา สปสช. แจ้งเป็นทางการผ่านสื่อสาธารณะว่าจะโอนเงินที่ติดค้างให้ แต่โอนแค่ 74 ล้านสำหรับ รพ.พุทธชินราช ซึ่งมีหนี้ค้างยอดเรียกเก็บกว่า 238 ล้านบาท แต่ได้รับเงินโอนมาเพียง 15 ล้าน โดยมีข่าวมาว่าเงินหมดและจะจ่ายแค่นี้
ขณะที่ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์เฟซบุ๊กแสดงจุดยืนต่อปัญหาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมปลุกใจผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกระดับ ลุกขึ้นสู้ร่วมกัน หลังพบว่า การบริหารกองทุนโดยกลุ่มผู้มีอำนาจเพียงไม่กี่คน บ่อนทำลายระบบบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ
หากผู้บริหารโรงพยาบาลยังคงจำยอมต่อการบริหารจัดการที่ล้มเหลวของ สปสช. จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนตกต่ำลงและนำไปสู่การล่มสลายของระบบสาธารณสุขไทย จึงเรียกร้องต่อสู้ ปกป้องระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างภาพประชาสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์