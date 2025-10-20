กรุงไทยแทบแตก!! ชาวสัตหีบรอเข้าคิวแต่เช้ามืดแห่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส”วันแรก

ศูนย์ข่าวศรีราชา-กรุงไทยแทบแตก!! ชาวสัตหีบแห่ออกจากบ้านตั้งแต่ตี 5 ออกมาเข้าแถวรอลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการ"คนละครึ่งพลัส" เป็นวันแรก พบส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
วันนี้ ( 20 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยายากาศบริเวณด้านหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาสัตหีบ จ.ชลบุรี หลังรัฐบาลเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนรับสิทธิในโครงกาา “ คนละครึ่งพลัส สิทธิรัฐช่วยจ่าย 50% ” เป็นวันแรกว่า ได้มีประชาชนหลายร้อยคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ พากันออกจากบ้านมารอเข้าคิวลงทะเบียนในเวลา 08.30น.ตั้งแต่เวลา 05.00 น.
น.ส.อรปรียา จันทร์งาม อายุ 58 ปี แม่ค้าขายลูกชิ้นหน้าธนาคารฯ บอกว่าในช่วงหลายวันมานี้ได้มีประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาทำธุรกรรมที่ธนาคาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีฐานะยากจน ที่ประสบปัญหาเรื่องการใช้โทรศัพท์
อาทิ การใช้ระบบของแอพฯ และการยืนยันตัวตน ขณะที่บางรายไม่มีเงินเติมอินเทอร์เน็ตจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการผ่านแอพฯ ได้
" รู้สึกเห็นใจและสงสารผู้คนกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก แต่ทุกคนก็อยากได้เงินของรัฐ เพื่อมาใช้จ่ายแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว" แม่ค้าขายลูกชิ้น กล่าว
สําหรับ โครงการคนละครึ่งพลัส ผ่านแอพฯ เป๋าตัง กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 20–26 ต.ค.2568 ตั้งแต่เวลา 06.00–22.00 น. เพื่อรับสิทธิเงินช่วยเหลือจากภาครัฐจำนวน 2,000–2,400 บาท สำหรับใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมภายในโครงการ ภายใต้งบประมาณรวม 44,000 ล้านบาท ครอบคลุมสิทธิจำนวน 20 ล้านสิทธิทั่วประเทศ
ทั้งนี้ รัฐร่วมจ่าย 50% ของค่าสินค้าและบริการ (ไม่เกิน 200 บาทต่อวัน) ผู้ยื่นภาษีได้รับสิทธิสูงสุด 2,400 บาท ผู้ไม่ยื่นภาษีได้รับสิทธิสูงสุด 2,000 บาท สามารถใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 31 ธ.ค.68 เวลา 06.00–23.00 น.