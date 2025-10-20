วันแรกคึกคัก! ร้านค้าหัวหินแห่ลงทะเบียน “คนละครึ่ง พลัส” แน่นศาลาเทศบาล

ประจวบคีรีขันธ์ - รองผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจจุดลงทะเบียนร้านค้าใหม่ “คนละครึ่ง พลัส” เทศบาลนครหัวหิน วันแรกคึกคัก ผู้ประกอบการแห่นำเอกสารเข้าคิวแน่น เตรียมขยายพื้นที่บริการเพิ่มรองรับความหนาแน่นของประชาชน
วันนี้( 20 ต.ค.) นายปรีดา สุขใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดลงทะเบียนร้านค้าใหม่ “คนละครึ่ง พลัส” พื้นที่อำเภอหัวหิน วันแรก ณ สำนักงานเทศบาลนครหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลนครหัวหิน นายสยาม สมบัติทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางเอื้องพร คณะมะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศบาล รวมถึงนางสาววลีพร สมพวน ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน และนายศรากรณ์ จินดาไทย ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหิน พร้อมเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ร่วมให้การต้อนรับ
นายปรีดา สุขใจ กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดตั้งศูนย์ One Stop Service โครงการ “คนละครึ่ง พลัส” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วม ลดความแออัดในการรับบริการที่ธนาคารกรุงไทย โดยเฉพาะที่อำเภอหัวหิน ซึ่งในวันแรกบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ประกอบการนำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มารอลงทะเบียนจำนวนมาก
ขณะที่ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลนครหัวหิน เปิดเผยว่า เนื่องจากมีผู้ประกอบการมารอลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้ขยายพื้นที่บริการเพิ่มเติม โดยตั้งเต็นท์เพิ่มอีก 2 หลัง บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครหัวหิน เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับประชาชนได้มากขึ้น
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการเตรียมเอกสารมาให้ครบเพื่อความรวดเร็ว ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้านค้า สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย รูปถ่ายร้านค้า และเอกสารรับรองสำเนาให้ถูกต้อง ก่อนนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลและธนาคารกรุงไทยตามขั้นตอน
สำหรับวันแรกพบปัญหาหลักในการลงทะเบียน เช่น หมายเลขโทรศัพท์เปลี่ยน บัญชีธนาคารไม่เคลื่อนไหว และการสแกนใบหน้าไม่ผ่าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำและเร่งแก้ไขเพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างราบรื่นต่อไป.