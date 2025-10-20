เปลี่ยนเบอร์โทร/ลืมรหัสผ่านเข้ายืนยันใช้สิทธิคนละครึ่งฯไม่ได้แห่ให้ จนท.แบงก์ช่วย

อุดรธานี – ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาติดต่อขอความช่วยเหลือจาก จนท.แบงก์กรุงไทยเพื่อยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าแอปร่วมโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” รอบใหม่ หลังพบปัญหาการใช้งานแอป “เป๋าตัง” เช่น ลืมรหัสผ่าน
หรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
แต่เช้าวันนี้( 20 ต.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาติดต่อขอความช่วยเหลือในการยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าแอปเพื่อร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” รอบใหม่ หลังพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานแอป “เป๋าตัง” เช่น ลืมรหัสผ่าน หรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จนไม่สามารถเข้าใช้งานได้
นางศิรประภา พันสิงห์ อายุ 49 ปี ชาวอุดรธานี ซึ่งประกอบอาชีพก่อสร้าง เปิดเผยว่า วันนี้มาติดต่อที่ธนาคารเพื่อให้ช่วยลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง เพราะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วเข้าแอปเป๋าตังไม่ได้ โดยกล่าวว่า “โครงการนี้ดีมากค่ะ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ รอบที่แล้วสมัครไม่ทัน รอบนี้เลยตั้งใจมาสมัครให้ได้ หวังว่าจะได้รับสิทธิ์ เพราะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เยอะ อยากให้รัฐบาลทำต่อไปเรื่อยๆ เพราะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี รายได้หายาก”
ขณะที่ นางรัก อายุ 39 ปี เล่าว่า ตนพยายามลงทะเบียนผ่านแอปฯ เองแต่ไม่สำเร็จ ต้องมาที่ธนาคารเพื่อขอรีเซ็ตรหัสผ่าน “โครงการนี้ดีมาก อยากให้มีต่อเนื่อง เพราะช่วยประชาชนได้จริง โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้” ส่วน นางแต๋น อายุ 47 ปี กล่าวว่า ตนพยายามลงทะเบียนหลายครั้งจนระบบล็อก ต้องมาที่ธนาคารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยปลดล็อก “ตนเข้าร่วมโครงการมาทุกครั้ง ได้สิทธิ์ทุกปี ครั้งนี้ก็อยากได้อีก เพราะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้มาก โครงการดีแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนค่อนข้างยาก อยากให้รัฐปรับให้สะดวกขึ้น”
ด้านเจ้าหน้าที่ธนาคาร บอกว่า ช่วงนี้มีประชาชนเดินทางมาขอความช่วยเหลือจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะพบปัญหาเรื่อง การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ หรือลืมรหัสผ่านแอปเป๋าตัง ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ต้องมาที่ธนาคารเพื่อให้เจ้าหน้าที่รีเซ็ตระบบและยืนยันตัวตนใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พยายามอำนวยความสะดวกให้เต็มที่
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ตลอดทั้งวันมีประชาชนทยอยเดินทางมาที่ธนาคารต่อคิวยาวหลายสิบคน บางรายได้คิวเกือบเลขร้อย ต่างตั้งใจรอจนกว่าจะดำเนินการเสร็จ เพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ที่หลายคนมองว่าเป็นมาตรการสำคัญในการช่วยพยุงค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงภาวะฝืดเคืองนี้