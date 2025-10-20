xs
ชาวลพบุรีแน่นธนาคารกรุงไทย! แห่ยืนยันตัวตน “คนละครึ่งพลัส” วันแรกคึกคัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ลพบุรี - ชาวลพบุรีต่อคิวยาวตั้งแต่เช้ามืดหน้าธนาคารกรุงไทย 4 สาขาในตัวเมือง หลังเปิดลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” วันแรก หลายคนเจอปัญหายืนยันตัวตนในแอปฯ “เป๋าตัง” ลืมรหัสผ่าน – แอปขัดข้อง ต้องมาทำเรื่องกับเจ้าหน้าที่โดยตรง

วันนี้( 20 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี เป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ประชาชนจำนวนมากต่างเดินทางมารอคิวแน่นหน้าธนาคารตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดทำการ 08.30 น. เพื่อยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ซึ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันแรกในวันนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงไทยในเขตตัวเมืองลพบุรีมีทั้งหมด 4 สาขา ปรากฏว่าทุกแห่งมีประชาชนมารอต่อคิวเต็มแน่นตั้งแต่เช้ามืด โดยส่วนใหญ่ระบุว่าประสบปัญหาเดียวกัน คือไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ บางรายลืมรหัสผ่านแอปฯ หรือมีปัญหาการสแกนใบหน้าไม่ผ่าน จึงต้องเดินทางมายืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ยังมีประชาชนที่เป็นร้านค้ารายใหม่เข้ามาติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนและสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกัน ทำให้บรรยากาศโดยรอบธนาคารเต็มไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนต่อคิวยาวยาวบนทางเท้าตลอดแนว

ชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวว่า ได้ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเพื่อมารอยืนยันตัวตน เพราะอยากลงทะเบียนให้ทันในวันแรก โดยตั้งใจจะใช้สิทธิโครงการนี้ซื้อของกินของใช้เข้าบ้าน มองว่าเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้จริง

สำหรับโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ระหว่างวันที่ 20–26 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 06.00–22.00 น. และผู้ที่ได้รับสิทธิจะสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 ระหว่างเวลา 06.00–23.00 น.








