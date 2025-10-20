(คลิป)คนสูงอายุแห่ลงทะเบียนคนละครึ่งฯกับแบงก์ หลังสะแกนหน้าไม่ผ่าน/ลงทะเบียนไม่เป็น

อุบลราชธานี-คนสูงอายุแห่เข้าคิวยืนยันสิทธิคนละครึ่งกับธนาคาร ส่วนใหญ่เกิดปัญหาเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ สแกนใบหน้าไม่ผ่านและลงทะเบียนเองไม่เป็น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี มีประชาชนสูงอายุมาเข้าแถวรอลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส โดยบางคนมาจากต่างอำเภอ เช่น อำเภอเขื่องใน อำเภอม่วงสามสิบ เพราะลงทะเบียนเองไม่ได้
นางเพ็ญศรี พนาดร ชาวบ้านตำบลหัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี กล่าวถึงการลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส อยากให้รัฐบาลแจกเงินให้คนจนไปเลย ไม่ต้องมาลงทะเบียนแบบคนละครึ่ง เพราะบางคนไม่มีเงินถึง 2,000 บาท ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใส่ลงในแอพเป๋าตัง ต้องรอเงินผู้สูงอายุ จึงโอนเข้าไปไว้ในแอพที่จะใช้จ่าย ส่วนเงินที่ได้ก็จะนำไปใช้จ่ายซื้อกะปิ น้ำปลา มาใช้กินอยู่ในครัวเรือน
สำหรับปัญหาที่คนมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนกับทางธนาคารพบว่า ลงทะเบียนกับแอพเป๋าตังไม่เป็น บางคนสะแกนใบหน้าไม่ผ่าน และบางคนเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ จึงไม่สามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนเองได้ จึงมาที่ธนาคาร เพื่อทำรายการกับตู้ ATM และให้คนที่ลงทะเบียนเป็นช่วยทำให้