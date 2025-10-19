คึกคัก เทศกาลกินเจเมืองพัทยา 2568 ผู้ค้าอาหารแห่นำเมนูคาว-หวานออกวางจำหน่าย

ศูนย์ข่าวศรีราชา- คึกคัก เทศกาลกินเจเมืองพัทยา 2568 ผู้ค้าอาหารแห่นำเมนูคาว -หวานหลากหลายชนิดออกวางขายหน้ามูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานฯ พัทยา ท่ามกลางประชาชนแห่จับจ่าย คาดปีนี้ปริมาณผู้ถือศีลกินเจมากเท่าปีก่อน
วันนี้ ( 19 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศก่อนวันเปิดงานเทศกาลกินเจเมืองพัทยา ประจำปี 2568 ที่บริเวณหน้ามูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา (โรงเจนาเกลือ) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่าคึกคักตลอดทั้งวัน โดยมีประชาชนและผู้ที่ถือศีลกินเจพากันออกมาจับจ่ายซื้ออาหารเจเพื่อกลับไปรับประทานกันอย่างคึกคัก
ขณะที่บรรดาผู้ค้าอาหารเจบริเวณโดยรอบมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ ได้คัดสรรเมนูอาหารทั้งคาว หวานและของว่าง มาวางจำหน่ายที่บริเวณด้านหน้ามูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานฯ ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมอาหารเจของเมืองพัทยา กันอย่างคึกคักเช่นกัน
นายธนัช ปิยะพันธ์ เจ้าของร้านเว้งโภชนา บอกว่าราคาผักในช่วงนี้ขยับขึ้นเล็กน้อยซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ และทางร้านยังคงจำหน่ายอาหารเจในราคาเดิมเพียง 50 บาทต่อกล่อง เพื่อให้ประชาชนที่ร่วมถือศีลกินเจได้รับประทานอาหารเจอย่างทั่วถึง และคาดว่าในปีนี้จะมีจำนวนผู้ร่วมรับประทานอาหารเจใกล้เคียงกับปีก่อน ๆ
สำหรับเทศกาลกินเจเมืองพัทยา ประจำปี 2568 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 30 ต.ค. 2568 ณ โรงเจนาเกลือ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา ขอเชิญสาธุชนร่วมงดเว้นเนื้อสัตว์ ถือศีล ทำบุญ สร้างกุศล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต