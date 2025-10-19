“น้องดรีม ภูมิใจไทย” คว้าชัยเลือกตั้งซ่อมกาญจน์ เขต 4 ทิ้งห่าง “บิ๊กเลน เพื่อไทย” กว่า 1.7 หมื่นคะแนน

กาญจนบุรี – ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 “น้องดรีม” วิสุดา วิเชียรศิลป์ พรรคภูมิใจไทย ค่ายน้ำเงิน กวาด 53,542 คะแนน ชนะ “บิ๊กเลน” พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช พรรคเพื่อไทย ค่ายแดง ได้ 36,521 คะแนน ห่าง 17,021 คะแนน
เมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้ (19 ต.ค. 2568) คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ได้ปิดหีบเลือกตั้งเพื่อเริ่มนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 254 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,100 คน และมีผู้มาใช้สิทธิรวม 96,058 คน คิดเป็นร้อยละ 72.17
ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลา 19.45 น. นับแล้ว 99.64% พบว่าอำเภอบ่อพลอย (ยกเว้น ต.หนองกุ่ม) น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ (พรรคภูมิใจไทย) เบอร์ 1 ได้ 11,656 คะแนน พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช (พรรคเพื่อไทย) เบอร์ 2 ได้ 11,277 คะแนน
อำเภอหนองปรือ ภูมิใจไทย 8,556 คะแนน เพื่อไทย 6,956 คะแนน อำเภอห้วยกระเจา ภูมิใจไทย 11,365 คะแนน เพื่อไทย 8,424 คะแนน อำเภอเลาขวัญ ภูมิใจไทย 21,965 คะแนน เพื่อไทย 9,864 คะแนน
รวมคะแนนทั้ง 4 อำเภอ พรรคภูมิใจไทย ได้ 53,542 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 55.74 พรรคเพื่อไทย ได้ 36,521 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 38.02
จากผลคะแนนดังกล่าว ทำให้ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ หรือ “น้องดรีม” พรรคภูมิใจไทย คว้าชัยเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 อย่างขาดลอย เอาชนะ พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช หรือ “บิ๊กเลน” พรรคเพื่อไทย ไปด้วยคะแนนห่าง 17,021 คะแนน
บรรยากาศบริเวณศูนย์รวมคะแนน ณ ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ ซึ่งเป็นพื้นที่ฐานเสียงสำคัญของผู้สมัครทั้งสองฝ่าย เต็มไปด้วยประชาชนและผู้สนับสนุนที่มารอผลคะแนนอย่างใจจดใจจ่อ ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากทั้งตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง จัดกำลังดูแลความเรียบร้อยโดยรอบอย่างเข้มงวด