ชาวเมียนมาร์กว่า 500 คนพร้อมใจแต่งชุดประจำถิ่นจัดขบวนแห่กฐินสามัคคี ถวายวัดใน จ.ปราจีนบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์





ปราจีนบุรี- ชาวเมียนมาร์ กว่า500คนที่ทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดประจำถิ่น เดินแถวจัดขบวนแห่กว่า 1 กม. นำกฐินสามัคคีและผ้าไตร 320ผืน ถวายวัดในพื้นที่ เผยรักเมืองไทยจัดกิจกรรมต่อเนื่องนาน 5 ปี ขณะยอดเงินถวายวัดทั้งจากชาวเมียนมาร์ และชาวไทย รวมกว่า 1 ล้านบาท

วันนี้ ( 19 ต.ค.) แรงงานชาวเมียนมาร์ กว่า500 คนที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในเขตนิคมอุตสาหกรรม304 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรม ทอดกฐินสามัคคี ที่ได้มีการตั้งองค์กฐินไว้บริเวณหน้าหอพักแห่งหนึ่งใน
ต.ท่าตูม เพื่อนำไปถวาย ณ วัดโป่งไผ่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องนานถึง 5 ปี

โดย ชาวเมียนมาร์ ที่เป็นผู้ชายจะใส่โสร่งและเสื้อแขนยาว ส่วนฝ่ายหญิงจะแต่งตัวสวยงามด้วยผ้าถุง หรือรูปแบบของผ้าไหม ปะแป้ง ตามรูปแบบของชาวพม่า พากันตั้งแถวเชิญองค์กฐินและผ้าไตรจำนวน 320 ผืนเดินเท้าเป็นระยะทางกว่า1 กิโลเมตร เพื่อนำไปทอด ณ วัดโป่งไผ่ ที่มีชาวบ้านและคณะกรรมการวัดฯ รอต้อนรับขบวนกฐินสามัคคีของชาวเมียนมาร์ กันอย่างสนุกสนานคึกคัก

จากการสอบถาม นาง ยิน นู ฮะลิง หัวหน้ากลุ่มชาวเมียนมาร์ ให้ข้อมูลว่า ตนเองได้เข้ามาทำงานใน จ.ปราจีนบุรี นานถึง14ปีและได้จัดกิจกรรมดังกล่าวติดต่อกันทุกปี ในวันนี้มีชาวเมียร์มาร์กว่า 500 คนที่เข้าร่วมกิจกรรม และทุกคนต่างมีความรู้สึกรักเมืองไทย และหลังจากเสร็จพิธีแล้วพี่น้องชาวเมียนมาได้พาเดินแถวกลับยังหอพักด้วยความเป็นระเบียบ

สำหรับ กฐินสามัคคีของชาวเมียร์มาร์และชาวบ้านใน ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี นั้นครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 1,720,784 บาท














