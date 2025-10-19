xs
อ่างทองอ่วม! ยายวัย 76 ปี พิการแขนขวา สู้น้ำท่วมสูง 60 ซม. นอนอยู่ในบ้านกลางน้ำไม่ยอมทิ้งบ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อ่างทอง – ตำบลโผงเผงยังวิกฤต ชาวบ้านกว่า 300 ครัวเรือนเดือดร้อนหนัก พบยายพิการวัย 76 ปี อยู่สู้กับน้ำท่วมในบ้านสูงถึง 60 เซนติเมตร ไม่ยอมอพยพเพราะห่วงบ้าน ขณะที่ลูกหลานและเพื่อนบ้านอีกหลายครอบครัวต้องหนุนแคร่นอนกลางน้ำ

วันนี้( 19 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ยังคงรุนแรง หลังน้ำจากคลองโผงเผง ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในหมู่ 7 กว่า 20 หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมเพิ่ม โดยบางบ้านน้ำสูงถึงระดับหน้าต่าง

จากการตรวจสอบพบว่ามี 5 หลังคาเรือน ที่ชาวบ้านยังคงอาศัยอยู่ในบ้านแม้น้ำจะท่วมสูง 60–70 เซนติเมตร โดยใช้แคร่ไม้และเตียงที่ทาง อบต.โผงเผง นำมาให้เพื่อหนุนพื้นบ้านให้อยู่ได้ชั่วคราว ขณะที่บางครอบครัวต้องย้ายออกไปอยู่ในเต็นท์ริมถนนที่อบต.จัดไว้

นางอำนวยพร แสงประเสริฐ อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 66/3 หมู่ 7 ต.โผงเผง เล่าว่า ตนพิการแขนขวา เป็นอัมพฤกษ์ น้ำท่วมบ้านมานานกว่า 6 สัปดาห์ แต่ไม่ยอมย้ายออกเพราะห่วงบ้าน ลูกหลานจะนำอาหารมาให้ทุกวัน ห้องน้ำใช้แบบถังสำเร็จรูปที่ลูกสาวซื้อให้ แม้บางครั้งจะลื่นล้มเพราะพื้นลื่นจากน้ำขัง แต่ก็อาศัยความช่วยเหลือจากหลานชายบ้านติดกัน

ขณะที่ นางสาวขวัญใจ เหล็กเข้ม อายุ 60 ปี เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน ก็เลือกอยู่ในบ้านกลางน้ำเช่นกัน ใช้แคร่ไม้หนุนพื้นบ้าน และช่วงว่างยังตกปลาซิวปลาสร้อยในน้ำรอบบ้านไว้ทำอาหารประทังชีวิต

ด้าน นายมนตรี โตศิลปกิจ นายก อบต.โผงเผง เปิดเผยว่า น้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นระลอกใหม่ หลังจากลดลงได้เพียง 3–4 วัน ส่งผลกระทบชาวบ้านแล้วกว่า 302 ครัวเรือน 900 คน ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่ 7 ที่น้ำท่วมสูงกว่า 60–70 เซนติเมตร ทาง อบต.ได้จัดเต็นท์ริมถนนให้พักอาศัย พร้อมนำแคร่ไม้ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังห่วงบ้าน

ล่าสุด เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ลดการระบายน้ำเหลือ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่ระดับน้ำบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองยังเพิ่มสูงอยู่ที่ 9.05 เมตร จากระดับตลิ่ง 10 เมตร ซึ่งเกินจุดวิกฤตที่กำหนดไว้ 8 เมตร ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมขังต่อเนื่อง










