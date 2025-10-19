ท่าเรือแหลมฉบังร่วมชุมชนบ้านโรงหีบ ทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดป่าสามัคคีธรรมาวาส (วัดเขาพระ)ยอดกฐิน จำนวน 300,099 บาท

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับชุมชนบ้านโรงหีบ ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2568 เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดป่าสามัคคีธรรมาวาส หรือวัดเขาพระ โดยมีคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ยอดกฐินจำนวน 300,099 บาท
วันนี้ (19 ต.ค. 68) นางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง นายไพบูลย์ เสริมศาสตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านโรงหีบ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าสามัคคีธรรมาวาส (วัดเขาพระ)
เพื่อร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมทอดกฐินของท้องถิ่นที่ดีงามให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไป
ทั้งนี้ พิธีในช่วงเช้าเริ่มด้วยการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นเวลา 10.00 น. ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐิน โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสมทบทุนเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด ท่ามกลางบรรยากาศเปี่ยมด้วยศรัทธาและความสามัคคีของชาวชุมชน