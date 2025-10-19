นักท่องเที่ยวไทย-เทศเชื่อมั่นเกาะกูด-เกาะหมาก ดันยอดจองห้องพักปลายปีขยับแล้ว80%

ตราด- นักท่องเที่ยวไทย-เทศ เชื่อมั่นความปลอดภัยในพื้นที่เกาะกูดและเกาะหมาก แม้ จ.ตราด ถูกประกาศเป็นพื้นที่กฎอัยการศึก ดันยอดจองห้องพักโตกว่าปี 67 แล้วถึง 20% ส่วนช่วงปลายปีมีการจองห้องพักแล้ว80%
จากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จนทำให้ฝ่ายความมั่นคงของไทย ประกาศปิดจุดผ่านแดนทั้งหมดที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนกัมพูชา พร้อมประกาศกฏอัยการศึกทั่วทั้ง จ.ตราด จนกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยม้ดินทางเข้ามาพักผ่อนบน 3 เกาะหลักที่ประกอบด้วย เกาะ ช้าง เกาะกูด และเกาะหมากในช่วงที่ผ่านมานั้น
วันนี้ ( 19 ต.ค.) น.ส.พิชยา ธชัยอดิทรัพย์ เจ้าของโรงแรมเกาะกูดพาราไดซ์ และนายกสมาคมโรงแรมและรีสอร์ทจังหวัดตราด เผยว่า ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายในการเดินทางมายังพื้นที่ชายแดนของไทย ทำให้โรงแรมและรีสอร์ทใน อ.คลองใหญ่ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
เช่นเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวในหมู่เกาะช้าง เกาะหมากและเกาะกูด หลังกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ ได้ประกาศเตือนไม่ให้ประชาชนของตนเองเดินทางมายังเกาะช้าง ซึ่งเป็นแห่งท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทำให้ทางสมาคมฯได้เร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
" แต่ในช่วงที่ผ่านมาทั้ง ททท.ตราดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอการค้าตราด สภาหอการค้าไทย รวมทั้งสื่อมวลชนในพื้นที่ได้ร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวจนสามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้มากแม้จะไม่ทั้งหมดก็ตาม แต่ทั้งนี้ท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเข้าใจและหันมาจองห้องพักใน จ.ตราด ช่วงปลายปี 2568-ต้นปี 2569 มากขึ้น จนทำให้ยอดจองห้องพักของทั้ง 3 เกาะขณะนี้พุ่งถึงระดับ 80-90% แล้ว"
โดยเฉพาะห้องพักใน อ.เกาะกูด ที่มีทั้ง เกาะกูดและเกาะหมาก ที่ขณะนี้การเข้ามาของนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมากขึ้น จนทำให้ยอดจองห้องพักเพิ่มตาม
“สิ่งที่น่าห่วงก็คือ แหล่งท่องเที่ยวใน อ.คลองใหญ่ ที่ในวันนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติยังไม่กลับมาเหมือนเดิม เพราะเมื่อก่อนต่างชาติจะเดินทางจาก จ.เกาะกง ประเทศกัมพูชา เข้าท่องเที่ยวแต่เมื่อเกิดปัญหารัฐบาลก็ควรที่จะเข้ามาเยี่ยวยาและหาทางช่วยเหลือผู้ประกอบการ“นายกสมาคมโรงแรมและรีสอร์ทจังหวัดตราด กล่าว
ขณะที่สถานการณ์การท่องเที่ยวของ อ.เกาะกูด(ต.เกาะกูด และต.เกาะหมาก)ในปี 2568 พบว่าเป็นปีที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้นมาก และคาดว่าตลอดทั้งปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากถึง 500,000 คน และสร้างรายได้เข้าพื้นที่สูงเกิน1.2 พันล้านบาท เพิ่มมากกว่าปี 2567 ถึง 15-20%
เนื่อจาก เกาะกูด และเกาะหมาก มีธรรมชาติที่สวยมากทั้งน้ำทะเล ชายหาด และประการัง เทียบเท่ากับทะเลในพื้นที่ภาคใต้ และกระแสบอกต่อแบบปากต่อปากจนทำให้ได้รับรางวัล TOP-100
" ความเติบโตทางการท่องเที่ยวของ อ.เกาะกูด ทำให้ผู้ประกอบจำนวนหนึ่งเริ่มพิ่มจำนวนห้องพักทั้งในเกาะกูดและเกาะหมาก สะท้อนให้เห็นว่า ธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เติบโตขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่เกิดสถานการณ์โควิด 19 ส่วนนโยบายรัฐบาลในเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยว นับว่าดีขึ้นและสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ แต่ก็ไม่ควรทำให้เกิดความยุ่งยากมากนัก "นายกสมาคมโรงแรมและรีสอร์ทจังหวัดตราด กล่าว