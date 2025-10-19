เลขา กกต.ร่วมร้องเพลงชาติหน้าเสาธง ก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเลือกตั้ง ส.ส.กาญจน์ เขต 4 พบช่วงเช้าเงียบเหงา เหตุประชาชนร่วมงานทอดกฐิน

กาญจนบุรี – เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง เริ่มภารกิจด้วยการร่วมร้องเพลงชาติหน้าเสาธงที่อำเภอเลาขวัญ ก่อนลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้ง พบช่วงเช้าบรรยากาศยังเงียบเหงา ประชาชนส่วนใหญ่ไปร่วมงานบุญทอดกฐินตามวัดต่างๆ คาดช่วงบ่ายประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิมากขึ้น
วันนี้ ( 19 ต.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการ กกต. ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี นายสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอำเภอเลาขวัญ นายวีระ หิรัญกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติหน้าเสาธงที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ
จากนั้นทั้งหมดได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลาขวัญ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองผือ และหน่วยเลือกตั้งที่ 4 อาคารเอนกประสงค์ศาลตาเจ้าบ้าน หมู่ 14 ต.เลาขวัญ
โดยมีผู้อำนวยการและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้การต้อนรับ พร้อมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เลาขวัญ ดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด
สำหรับบรรยากาศในช่วงเช้า พบว่าค่อนข้างบางตา เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไปร่วมงานบุญทอดกฐินตามวัดต่างๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะ ต.เลาขวัญ มีการจัดงานทอดกฐินพร้อมกันถึง 3 วัด คาดว่าหลังเสร็จจากงานบุญจะทยอยออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตกเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง
ด้าน นายชวโรจน์ มากแก้ว นายอำเภอบ่อพลอย ในฐานะ ผอ.ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 64 หน่วยในพื้นที่อำเภอบ่อพลอยว่า พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เช่นกัน แม้ช่วงเช้าจะยังเงียบเหงา เพราะตรงกับช่วงงานทอดกฐินหลายวัดในพื้นที่
สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผู้สมัคร 2 คน คือ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ (ดรีม) พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 1 พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช (บิ๊กเลน) พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 เขตเลือกตั้งที่ 4 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 133,100 คน และมีหน่วยเลือกตั้งรวม 254 หน่วย