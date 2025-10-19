รวบ 162 แรงงานเถื่อนซุกป่าทองผาภูมิ รอรถมารับเข้าทำงานหลายจังหวัด-บางส่วนหวังข้ามชายแดนไปมาเลเซีย

กาญจนบุรี - จนท.ฝ่ายปกครองทองผาภูมินำกำลังเข้าตรวจสอบหลังพลเมืองดีแจ้ง พบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา 162 คน หลบซ่อนกลางป่า รอรถนายหน้ามารับส่งต่อไปทำงานในหลายพื้นที่ รวมถึงประเทศมาเลเซีย เผยเสียค่านายหน้า 2-2.4 หมื่นบาทต่อคน
วันนี้(19 ต.ค.) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายฑรัท เหลืองสอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี และนายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีกลุ่มบุคคลจำนวนมากหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าพื้นที่บ้านหินแหลม หมู่ 5 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ คาดว่าเป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่จึงสั่งการให้นายอัฐพล สามแสน ปลัดอาวุโสอำเภอทองผาภูมิ พร้อมด้วยนายวัลลภ จินดา ปลัดฝ่ายความมั่นคง และนายยงยุทธ แสวงสุข ปลัดอำเภอทองผาภูมิ นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอทองผาภูมิที่ 9 เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว
เมื่อไปถึง พบแรงงานต่างด้าวจำนวนมากหลบซ่อนอยู่ในป่าตามที่ได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวพร้อมส่งสัญญาณให้ทุกคนออกมามอบตัว ซึ่งทั้งหมดให้ความร่วมมือโดยดี ตรวจนับได้ 162 คน แบ่งเป็นชาย 94 คน หญิง 57 คน และเด็ก-เยาวชนอายุระหว่าง 15-18 ปี อีก 11 คน
จากการสอบถามผ่านล่าม ทราบว่าทั้งหมดเป็นชาวเมียนมา หลบหนีเข้าประเทศไทยทางช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดนอำเภอสังขละบุรี ก่อนจะมีรถมารับไปลงเรือข้ามฝั่งมายังเขตอำเภอทองผาภูมิ แล้วมีคนขับรถยนต์อีกกลุ่มมารับไปพักคอยในป่าตั้งแต่ช่วงกลางคืนเวลาประมาณ 21.00-22.00 น. โดยได้รับแจ้งว่าจะมีรถมารับไปส่งต่อยังจุดพักคอยในอำเภอเมืองกาญจนบุรีภายใน 5 ชั่วโมง
แรงงานบางส่วนระบุว่า มีเป้าหมายจะเดินทางไปทำงานในหลายจังหวัด เช่น สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และสงขลา ขณะที่บางส่วนต้องการข้ามไปทำงานในประเทศมาเลเซีย โดยทั้งหมดจ่ายค่านายหน้าให้กับขบวนการนำพาคนละ 20,000–24,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางและจุดหมายปลายทาง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวแรงงานทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศต่อไป.