มท.2 เปิดงาน "ประเพณีแพเซิ้ง" บ้านแพง นครพนม ชูวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในโลก กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวเมืองรอง

นครพนม-ประเพณีแพเซิ้ง แข่งเรือยาว" ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอบ้านแพง ที่มีรูปแบบเฉพาะไม่เหมือนใคร และมีให้ชมเพียงแห่งเดียวในโลก โดยจะจัดขึ้นในช่วงหลังวันออกพรรษาของทุกปี
18 ตุลาคม 2568 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแพง ใกล้หนองเครือเขา อ.บ้านแพง จ.นครพนม นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานเปิดงาน "ประเพณีแพเซิ้งประจำปี 2568" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 ตุลาคม รวม 7 วัน เน้นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นหนึ่งเดียวในโลก และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
การเปิดงานครั้งนี้ มีบุคคลสำคัญเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ นายศุภชัย โพธิ์สุ อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2, นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ หรือน้องขวัญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อดีตนายก อบจ.นครพนม, นายสิทธิกร ธงยศ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ให้การต้อนรับในฐานะคนอำเภอบ้านแพง พร้อมด้วย นายราชวัชร์ เพ็ชร์ไพฑูรย์ นายอำเภอบ้านแพง, นายสุพรรณ โกศล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพง, คณะผู้บริหาร, ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ 14 ชุมชน พร้อมกับ อปท.ในพื้นที่อำเภอบ้านแพง ร่วมงานอย่างคึกคัก
ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า"ประเพณีแพเซิ้ง 68" ว่าจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประจำถิ่น สร้างความสามัคคี และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำเภอบ้านแพง โดยมีกิจกรรมหลากหลายตลอด 7 วัน 7 คืน อาทิ การจัดแสดงซุ้มวิถีชีวิต, การแสดงแพเซิ้ง, ขบวนแห่ของชุมชน, การแข่งขันเรือยาว, การแข่งขันกีฬา, การประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งหมอลำ และการจำหน่ายสินค้า ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอบ้านแพงได้เป็นอย่างดี
ด้าน นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.กระทรวงมหาดไทยกล่าวเสริมว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายสำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นและกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ โดยชี้ให้เห็นว่าแม้จังหวัดนครพนมจะเป็นเมืองรอง แต่มีสถิติน่าสนใจ โดยในปี 2567 มีผู้เยี่ยมเยือนเกือบ 3 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 4 พันล้านบาท และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 มีผู้เยี่ยมเยือนแล้ว 1.7 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 3 พันล้านบาท
นายทรงศักดิ์ กล่าวย้ำว่า อำเภอบ้านแพง แม้จะอยู่ไกลสุดของจังหวัด แต่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวในหลายมิติ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอย่าง "ภูลังกา" จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, "ถ้ำนาคี" แหล่งท่องเที่ยวเชิงความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค รวมถึงน้ำตกตาดขามและน้ำตกตาดโพธิ์ นอกจากนี้ยังมีสินค้าทางการเกษตรคุณภาพดี การจัดงานประเพณีแพเซิ้งจึงมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านแพงให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป
"ประเพณีแพเซิ้ง แข่งเรือยาว" ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอบ้านแพง ที่มีรูปแบบเฉพาะไม่เหมือนใคร และมีให้ชมเพียงแห่งเดียวในโลก โดยจะจัดขึ้นในช่วงหลังวันออกพรรษาของทุกปี ชุมชนต่างๆ จะร่วมแรงร่วมใจสร้าง "แพขนาดใหญ่" มุงหลังคาคล้ายบ้าน นำเครื่องดนตรีพื้นเมือง และนางรำไป "ฟ้อนรำ (เซิ้ง)" ในแพอย่างสนุกสนาน แล้วล่องไปในลำน้ำ "หนองเครือเขา" ให้ประชาชนริมฝั่งได้ชม
ซึ่งประเพณีนี้จัดสืบทอดมายาวนานกว่า 40 ปี เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น หลวงพ่อพญานาค (องค์พญาศรีสัตตนาคราช) และเจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์บนยอดเขาภูลังกา อันเป็นความเชื่อที่สามารถดลบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และฝนตกต้องตามฤดูกาล การแสดงออกทางวัฒนธรรมและศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามนี้ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาชมงานเป็นจำนวนมาก และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวของอำเภอบ้านแพงได้อย่างยอดเยี่ยม