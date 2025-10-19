ฝ่าสงครามพม่ารบกะเหรี่ยง!ค้าไทย-เมียนมา ลาว จีน ปี 68 ยอดทะลักทะลุ 220,000 ล้าน

ศูนย์ข่าวภาคเหนือ - ค้าชายแดนไทย-พม่า-ลาว-สป.จีน ผ่านด่านฯภาคเหนือปี 68 ยังคึกคัก..ยอดรวมทะลุเกิน 220,000 ล้าน แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก เปิดนำเข้าปกติ แม่สอด-เมียวดี สูงสุดแม้พม่ารบกะเหรี่ยงทั้งหนักหน่วงทั้งยาวนาน
สำนักงานศุลกากรภาค 3 รายงานว่าปีงบประมาณ 2568 นี้ การค้าชายแดนไทย-เมียนมา-สปป.ลาว และ สป.จีน ผ่านด่านศุลกากรในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วยด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงแสน ด่านศุลกากรเชียงของ จ.เชียงราย ,ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ด่านศุลกากรแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ,ด่านศุลกากรเชียงดาว - ด่านศุลกากรเชียงใหม่ , ด่านศุลกากรแม่สอด จ.ตาก และด่านศุลกากรทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน มีมูลค่ารวมสูงถึง 224,215.423 ล้านบาท เป็นการส่งออก 150,860.635 ล้านบาท นำเข้า 73,354.788 ล้านบาท
กรณีของด่านศุลกากรแม่สายซึ่งเคยถูกทางรัฐบาลเมียนมาสั่งการให้เข้มงวดนำเข้าสินค้าไทยทุกชนิดตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2568 เป็นต้นมา แต่หลังจากนั้นราว 1 สัปดาห์ก็ได้อนุญาตให้นำเข้าและส่งออกสินค้าได้ตามปกติ ทำให้ตลอดทั้งปีมีการส่งออกสินค้าไปยัง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา รวม 11,462.327 ล้านบาท
ส่วนด่านศุลกากรเชียงแสนมีการส่งออกมูลค่า 9,285.396 ล้านบาท,ด่านศุลกากรเชียงของส่งออกมูลค่า 42,099.333 ล้านบาท,ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนส่งออกมูลค่า 805.126 ล้านบาท,ด่านศุลกากรแม่สะเรียงส่งออกมูลค่า 140.080 ล้านบาท,ด่านศุลกากรเชียงใหม่ส่งออกมูลค่า 27,328.331 ล้านบาท และด่านศุลกากรทุ่งช้างส่งออกมูลค่า 6,269.217 ล้านบาท
ด้านด่านศุลกากรแม่สอด ตรงข้ามเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา แม้จะมีเหตุการณ์สู้รบในรวมถึงพื้นที่ในตัวเมืองเมียวดีที่เป็นช่องทางการค้าหลัก แต่ก็มีการส่งออกมูลค่า 53,470.825 ล้าานบาท
สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นผลไม้สดประเภททุเรียน ลำไย มะขาม โดยส่งออกผ่านด่านศุลกากรภาค 3 มากถึง 439,419,339.24 กิโกรัม มูลค่าประมาณ 38,669,877 ล้านบาท น้ำมันดีเซลมูลค่าประมาณ 14,308 ล้านบาท ผลไม้มังคุดสดมูลค่าประมาณ 8,348.826 ล้านบาท เครื่องดื่มชูกำลังมูลค่าประมาณ 6,759.8 ล้านบาท ฯลฯ
ส่วนสินค้านำเข้าส่วนใหญ่เป็นพลังงานไฟฟ้ามูลค่าประมาณ 26,013.7 ล้านบาท โลหะพลวงที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปมูลค่าประมาณ 8,172.1 ล้านบาท แร่พลวงมูลค่าประมาณ 6,729.3 ล้านบาท องุ่นสดมูลค่าประมาณ 5,186.4 ล้านบาท ส้มแมนดารินมูลค่าประมาณ 2,159.7 ล้านบาท ผักกาดขาว,ผักกาดฮ่องเต้ มูลค่าประมาณ 1,867.3 ล้านบาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มูลค่าประมาณ 1,743.7 ล้านบาท ฯลฯ.