อยุธยาเดือด! สาวขับเก๋ง พุ่งชน จยย.กลางถนนหลังด่าทอกันเดือด รถติดร้านหมูปิ้งกระจาย ลูกค้าหนีตายจ้าละหวั่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พระนครศรีอยุธยา - ระทึก ! กลางถนนเส้นเลียบคลองระพีพัฒน์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา หนุ่มขี่ จยย.มีปากเสียงกับหญิงคนขับรถเก๋ง ก่อนเหตุบานปลาย เก๋งพุ่งชนเต็มแรง จยย.กระเด็นชนร้านหมูปิ้งพังยับ ข้าวของกระจายเกลื่อน โชคดีไร้คนเจ็บสาหัส เจ้าของร้านเผยเหตุเกิดต่อหน้าต่อตา ลูกค้าต้องวิ่งหนีตาย

วันนี้( 18 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุทะเลาะวิวาทและขับรถพุ่งชนกันกลางถนนเส้นเลียบคลองระพีพัฒน์ หมู่ 4 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เหตุการณ์ถูกบันทึกไว้โดยผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง และกลายเป็นคลิปไวรัลในโลกออนไลน์ สร้างความตกใจแก่ผู้พบเห็น

จากคลิปปรากฏภาพรถจักรยานยนต์และรถเก๋งมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ก่อนหญิงคนขับรถเก๋งฮอนด้าแจ๊สสีขาว ถอยหลังแล้วพุ่งชนรถจักรยานยนต์อย่างแรง จนคนขับและรถกระเด็นเข้าไปชนร้านขายหมูปิ้งริมถนน ข้าวของพังเสียหายเกลื่อนพื้น

เบื้องต้นทราบว่า ทั้งสองฝ่ายขับขี่รถมาตามเส้นทางเดียวกัน ก่อนจะเกิดการขับจี้และด่าทอกันระหว่างทาง กระทั่งถึงจุดเกิดเหตุ ฝ่ายหญิงคนขับรถเก๋งเกิดอารมณ์เดือด พุ่งชนใส่รถจักรยานยนต์จนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนดังกล่าว

นายสมภพ อายุ 40 ปี เจ้าของร้านหมูปิ้ง ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ เล่าว่า เหตุเกิดเวลาประมาณ 08.00 น. ขณะกำลังย่างหมูขายอยู่หน้าร้าน มีลูกค้าอยู่หลายคน ได้ยินเสียงทะเลาะกันดังขึ้นก่อนหน้าร้านไม่กี่วินาที จากนั้นรถเก๋งขาวคันหนึ่งถอยหลังออกมาบนถนนแล้วพุ่งเข้าชนเต็มแรง

“ทั้งคนทั้งรถกระเด็นมาชนแผงหมูปิ้งของผม พังหมดเลย หมูปิ้งกระเด็นกระจาย ลูกค้าตกใจกรี๊ดวิ่งหนีกันหมด โชคดีที่ไม่โดนใคร โดยเฉพาะลูกค้าคนหนึ่งที่ตั้งครรภ์” — นายสมภพ เล่าเหตุระทึก

หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.พยอม เข้าช่วยเหลือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บ โดยผู้บาดเจ็บร้องขอให้ผู้เห็นเหตุการณ์ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน เกรงว่าคู่กรณีจะหลบหนี แต่หญิงคนขับรถเก๋งยังคงนั่งอยู่ในรถ ไม่ได้หลบหนีไปไหน

ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.วังน้อย เดินทางมาที่เกิดเหตุ และเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไปเจรจาไกล่เกลี่ยที่สถานีตำรวจ

พนักงานสอบสวนให้ข้อมูลว่า ฝ่ายหญิงคนขับรถเก๋งยอมชดใช้ค่าเสียหายให้คู่กรณีฝั่งรถจักรยานยนต์จำนวน 15,000 บาท เพื่อเป็นค่าซ่อมรถและค่ารักษาพยาบาล ส่วนร้านหมูปิ้งได้รับค่าเสียหาย 5,000 บาท เบื้องต้นไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม เนื่องจากคู่กรณีตกลงกันได้

จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่า สาเหตุเกิดจากการมีปากเสียงระหว่างการขับขี่ ซึ่งต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน จนเกิดอารมณ์ชั่ววูบและขับรถชนกันในที่สุด เจ้าหน้าที่ตำรวจฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนให้มีสติในการขับขี่ และหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือใช้อารมณ์บนท้องถนน เพราะอาจนำไปสู่เหตุรุนแรงและอันตรายถึงชีวิตได้










