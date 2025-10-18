เฒ่าวัย 70 ดุเดือด! คว้ามีดฟัน “หลวงตา” ดับคาวัดอ้อมใหญ่ ปมหมากัดแมว สะสมความแค้นจนไม่เหลือสติ

นครปฐม - เหตุสลดกลางวัดอ้อมใหญ่ จ.นครปฐม เฒ่าวัย 70 ปี ขี่จยย.มาเจอ “หลวงตาชุม” พระลูกวัดที่เคยมีปากเสียงกันเรื่องหมา–แมว ทะเลาะเดือดกลางลานวัดก่อนชักมีดฟันหัวหลวงตาเลือดสาดดับสยอง ตำรวจไล่จับได้คาบ้านห่างจุดเกิดเหตุเพียง 500 เมตร คาดปมบาดหมางเก่าลุกลามถึงขั้นฆ่า
ค่ำวันนี้(18 ต.ค.) ร.ต.ท.วีรลักษณ์ ควรชม รองสารวัตรสอบสวน สภ.โพธิ์แก้ว อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้รับแจ้งเหตุพระภิกษุถูกทำร้ายร่างกายภายในวัดอ้อมใหญ่ หมู่ 5 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา หลังถูกของมีคมฟันเข้าที่ศีรษะ เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อม พ.ต.อ.จุลภณ มีชำนาญ ผกก.สภ.โพธิ์แก้ว ชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลสามพราน และมูลนิธิปอเต็กตึ้ง รุดตรวจสอบทันที
ที่เกิดเหตุภายในวัดพบชาวบ้านยืนมุงดูเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศโกลาหลและความเศร้าสลด บริเวณลานใกล้กุฎิพบ พระชุม คำยา ฉายา มหาวีโร อายุ 72 ปี พระลูกวัดอ้อมใหญ่ ซึ่งชาวบ้านรู้จักกันดีในชื่อ “หลวงตาชุม” นอนจมกองเลือด มีบาดแผลฉกรรจ์ถูกฟันเข้าที่ศีรษะจนเหวอะถึงกะโหลก เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งช่วยปั๊มหัวใจและนำส่งโรงพยาบาลสามพราน แต่สุดท้ายมรณภาพเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหว
ในที่เกิดเหตุพบคราบเลือดและเศษเนื้อกระจายเต็มพื้น ขณะที่ชาวบ้านพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุสะเทือนใจที่เกิดขึ้นภายในวัด ซึ่งควรเป็นสถานที่สงบและศักดิ์สิทธิ์
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ นายมิตร จันทเลิศ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 62/1 หมู่ 5 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน ซึ่งหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปยังบ้านพักของตน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงระดมกำลังติดตาม และสามารถควบคุมตัวไว้ได้ภายในเวลาไม่นาน ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง 500 เมตร
นางแตง (นามสมมติ) ชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์ ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุเห็นนายมิตรขี่รถจักรยานยนต์มาจอดใกล้กุฎิหลวงตาชุม ซึ่งท่านมักเลี้ยงแมวหลายตัวไว้ภายในกุฎิ จากนั้นทั้งสองเริ่มมีปากเสียงกัน ใช้ถ้อยคำด่าทอรุนแรงและท้าทายกันไปมา ก่อนที่นายมิตรจะชักมีดที่พกติดตัวมา ฟันเข้าศีรษะของหลวงตาชุมหลายครั้งจนร่างล้มฟุบลงกับพื้น เลือดไหลทะลักไม่หยุด ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์รีบโทรแจ้งตำรวจ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า ทั้งสองน่าจะมีความบาดหมางกันมาก่อน เพราะชาวบ้านระบุว่า นายมิตรเป็นคนชอบเลี้ยงหมา ส่วนหลวงตาชุมชอบเลี้ยงแมว เคยมีเหตุหมาของนายมิตรหลุดมากัดแมวของหลวงตา ทำให้เกิดความไม่พอใจกันและมีปากเสียงกันหลายครั้ง จนวันนี้เมื่อเผชิญหน้ากันอีกครั้งจึงเกิดเหตุนองเลือดขึ้นภายในวัด
ภายหลังการจับกุม นายมิตรมีท่าทีสงบแต่ไม่ให้การใด ๆ ตำรวจได้ควบคุมตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดที่ สภ.โพธิ์แก้ว โดยเตรียมแจ้งข้อกล่าวหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา” พร้อมตรวจสอบประวัติและแรงจูงใจเพิ่มเติม ว่ามีปมขัดแย้งอื่นเกี่ยวพันหรือไม่
ขณะเดียวกัน ชาวบ้านในพื้นที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไม่คาดคิดว่าคนสูงอายุทั้งคู่จะมีเรื่องกันถึงขั้นฆ่ากันตาย” และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลปัญหาสัตว์เลี้ยงภายในวัด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศพหลวงตาชุมจะถูกส่งชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลนครปฐม ก่อนมอบให้ทางวัดดำเนินการตามพิธีทางศาสนา ขณะที่ตำรวจยังคงเร่งสอบสวนเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงของเหตุสลดในครั้งนี้